فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة اليوم الاثنين من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.
المناطق المتأثرة: الحارث / أم سراب / اللبون


سبب الفصل: كهربة شبكة ضغط متوسط + كهربة محطة جديدة

المناطق المتأثرة: الحارث / أم سراب / اللبون


سبب الفصل: كهربة شبكة ضغط متوسط + كهربة محطة جديدة

 
 
