فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: الحارث / أم سراب / اللبون
سبب الفصل: كهربة شبكة ضغط متوسط + كهربة محطة جديدة
