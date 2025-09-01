فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة اليوم الاثنين من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.

اضافة اعلان



المناطق المتأثرة: الحارث / أم سراب / اللبون