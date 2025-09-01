ترامب يرد على شائعات وفاته

الوكيل الإخباري- تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه "لم يشعر بأنه أفضل حالا في حياته هكذا قط"، وذلك بعد أيام من التكهنات التي انتشرت عبر الإنترنت بشأن صحته.

اضافة اعلان

وعبر منصة "تروث سوشيال"، عاد ترامب بقوة بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا قضاها في لعب الغولف بمنتجعه في ولاية فيرجينيا، وكتب: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط. وأيضا، العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة!". وذلك بعد أن تولى الرئيس السيطرة على إدارة شرطة العاصمة واشنطن.