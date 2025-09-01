الإثنين 2025-09-01 08:44 ص
 

ترامب يرد على شائعات وفاته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الإثنين، 01-09-2025 07:52 ص

الوكيل الإخباري-   تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه "لم يشعر بأنه أفضل حالا في حياته هكذا قط"، وذلك بعد أيام من التكهنات التي انتشرت عبر الإنترنت بشأن صحته.

وعبر منصة "تروث سوشيال"، عاد ترامب بقوة بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا قضاها في لعب الغولف بمنتجعه في ولاية فيرجينيا، وكتب: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط. وأيضا، العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة!". وذلك بعد أن تولى الرئيس السيطرة على إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بنظريات غريبة وتكهنات مقلقة حول صحة ترامب بعد عدة أيام من غيابه عن الفعاليات العامة، فيما ظهر الرئيس الأمريكي يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الغولف يوم السبت.

 

 
 
