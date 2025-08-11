هيونداي مستمرون في المفاجآت ورفعنا سقف التخفيضات حتى 7,500 دينار بكفالة حقيقية من الوكيل الأقوى

الإثنين 2025-08-11 12:38 م
 

الوكيل الإخباري-   مؤسسة الوحدة للتجارة – هيونداي الأردن ما تزال تقدم تخفيضاتها الكبيرة على مجموعة واسعة من طرازاتها الهايبرد، البنزين، والكهرباء، مؤكدة استمرار العروض بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي خفضت الرسوم على المركبات، حيث أعلنت المؤسسة عن رفع قيمة الخصومات لتصل حتى 7,500 دينار أردني، في واحدة من أقوى الحملات التسويقية في سوق السيارات حالياً.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن هذه التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من سيارات هيونداي الأكثر طلباً، سواء التي تعمل بالبنزين أو الهجينة، ومنها توسان، كونا، النترا، أزيرا وسوناتا، مشيرةً إلى أن قيمة الخصم تختلف حسب الطراز والفئة، وتبدأ من 3,000 دينار أردني وتصل حتى 7,500 دينار أردني على بعض النسخ.

وقال الرئيس التنفيذي زيد العبداللات إنهم مستمرون بتقديم التخفيضات، حتى ينال كل عميل فرصة الحصول على سيارات رائعة متقدمة تكنولوجياً، بكفالة حقيقية من الوكيل الأقوى “مؤسسة الوحدة – مجموعة عليان”، في حين تشهد معارض هيونداي حركة نشطة وإقبالاً متزايداً من العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه العروض النوعية، وسط توقعات بارتفاع وتيرة المبيعات في الأشهر المقبلة.

كما أكدت المؤسسة أن عروضها الحالية لا تقتصر على السعر فقط، بل تشمل أيضاً برامج تمويل مرنة، كفالة ممتدة، وخدمات ما بعد البيع بمستوى عالمي، داعيةً الراغبين إلى زيارة أقرب معرض أو التواصل عبر القنوات الرسمية للاطلاع على التفاصيل.

يذكر أن القرار الحكومي الأخير القاضي بتعديل الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات البنزين الهجينة والكهربائية فتح الباب أمام الشركات لإعادة تسعير مركباتها، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السوق، وشكل فرصة استثنائية للمستهلكين.
 
 
