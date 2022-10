معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair

الوكيل الإخباري - إفتتحت صاحبة السعادة السفيرة الريطانية بريدجيت بريند، والمعهد البريطاني “The British Council” بالأمس معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرين، في فندق اللاندمارك - عمان، والذي سيستمر حتى مساء اليوم الخميس، من الساعة 4 ظهراً و حتى الساعة 8 مساءً بحضور ممثلي جامعات من بريطانيا، كندا تركيا، قبرص، ألمانيا، اسبانيا.







حضورك يعني فرصتك للحصول على :

- قبولات فورية مع منح جزئية لدراسة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو دورات اللغة الإنجليزية.

- تأمين السكن.

- التحدث مع ممثلي الجامعات للإجابة عن اي استفسار

- الفيزا.

- خدمات ما بعد الوصول.





الدعوة عامة والحضور مجاني!

للمزيد من المعلومات 0792211177 / 065562022 / 065562033

الجامعات المشاركة:



1. Swansea University

2. St. George's University

3. Northumbria University Newcastle

4. Teesside University

5. University of Sunderland

6. UWE Bristol

7. London South bank university

8. University of Brighton

9. University of Portsmouth

10. University of Nottingham

11. University of Bradford

12. Navitas

13. Cardiff University

14. University of Leeds

15. University of Chester

16. mUniversity of Dundee

17. Abby DLD Colleges

18. Oxford International Education Group

19. Loughborough University

20. Anglia Ruskin University

21. University of Kent

22. Cambridge Education Group

23. University of Exeter

24. Queen Mary University of London

25. University of East Anglia

26. University of Prince Edward Island

27. Queen Ethelburga Collegiate

28. University of Reading

29. QA

30. Kaplan

31. Aston University

32. Istanbul Okan University

33. Study Group

34. David Game College Group

35. Istanbul Medipol University

36. University of Bedfordshire

37. University of Strathclyde Glascow

38. University of Hertfordshire