معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair

الوكيل الإخباري - إفتتحت صاحبة السعادة السفيرة الريطانية بريدجيت بريند، والمعهد
البريطاني “The British
Council” بالأمس معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرين، في
فندق اللاندمارك - عمان، والذي سيستمر حتى مساء اليوم الخميس، من الساعة 4 ظهراً و
حتى الساعة 8 مساءً بحضور ممثلي جامعات من بريطانيا، كندا تركيا، قبرص، ألمانيا،
اسبانيا.
حضورك يعني فرصتك للحصول على :
- قبولات فورية مع منح جزئية لدراسة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو دورات اللغة الإنجليزية.
- تأمين السكن.
- التحدث مع ممثلي الجامعات للإجابة عن اي استفسار
- الفيزا.
- خدمات ما بعد الوصول.
الدعوة عامة والحضور مجاني!
للمزيد من المعلومات 0792211177 / 065562022 / 065562033
الجامعات المشاركة:
1. Swansea University
2. St. George's University
3. Northumbria University Newcastle
4. Teesside University
5. University of Sunderland
6. UWE Bristol
7. London South bank university
8. University of Brighton
9. University of Portsmouth
10. University of Nottingham
11. University of Bradford
12. Navitas
13. Cardiff University
14. University of Leeds
15. University of Chester
16. mUniversity of Dundee
17. Abby DLD Colleges
18. Oxford International Education Group
19. Loughborough University
20. Anglia Ruskin University
21. University of Kent
22. Cambridge Education Group
23. University of Exeter
24. Queen Mary University of London
25. University of East Anglia
26. University of Prince Edward Island
27. Queen Ethelburga Collegiate
28. University of Reading
29. QA
30. Kaplan
31. Aston University
32. Istanbul Okan University
33. Study Group
34. David Game College Group
35. Istanbul Medipol University
36. University of Bedfordshire
37. University of Strathclyde Glascow
38. University of Hertfordshire