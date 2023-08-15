مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج لصحة أكبر مع تقليل مسببات الحساسية ورفع مستوى التنظيف دون عناء

الوكيل الإخباري - الكثير من الناس لا يزال يعتقد أن المكانس الكهربائية تقتصر في استخداماتها على مهمات التنظيف اليومية للسجاد والأرضيات والأثاث من الأوساخ من بقايا الطعام والأتربة والأغبرة.

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في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي، والذي تقود "سامسونج إلكترونيكس" دفة قيادة عالم الأجهزة المنزلية الرقمية ضمنه، أصبحت المكانس الكهربائية التي تقدمها "سامسونج" وبفضل احتوائها على عدد من تقنياتها المبتكرة، لا تقتصر في مهمتها على شفط هذه الأوساخ وتنظيف كافة أنحاء المنزل بقوتها الهائلة، بل أنها باتت تسهم في تعزيز الصحة بفضل تقليل مسببات الحساسية، كل ذلك بسهولة كبيرة في التحكم والحركة، وبكفاءة عالية، ومجهود أقل بكثير.



مكنسة Jet 60 Pet الكهربائية المبتكرة من "سامسونج"، تعتبر خير دليل على ما تقدمه الشركة للمستهلكين لينعموا ببيئة معيشة صحية دون عناء. الحقائق التالية ما أن يطلع عليها المستهلك، سيجد نفسه في زيارة لمتجر سامسونج الإلكتروني eStore أو لأي من معارض الشركة في المملكة أو معارض ووكلائها وموزعيها المعتمدين للأجهزة المنزلية الرقمية لشراء مكنستهم الكهربائية الجديدة من هناك.



قوة أداء وخفة وزن

تتميز مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج بقوة أدائها الفائق، وذلك رغم خفة وزنها الذي يبلغ 1.48 كجم فقط، وتصميم هيكلها المحمول باليد، والمتضمن محرك العاكس الرقمي الذي يولد قوة شفط تصل إلى 150 واط، ما ما يعزز من فعاليتها في تنظيف مختلف أنواع السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة عالية، مع تدفق محسن للهواء بفضل نظام الهواء الإيروديناميكي، في الوقت الذي يحبس فيه فلتر الهواء متعدد الأسطوانات (الأعاصير) جزيئات الغبار الدقيقة.



قوة شفط استثنائية هائلة

تقدم مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج قوة شفط رائعة لهواء أنظف بفضل نظام Jet Multi Cyclone عالي الكفاءة ومتعدد الأسطوانات، والذي يعمل على تشكيل مسار هواء مثالي من شأنه تقليل مقاومة الهواء، فيما تعمل 9 أسطوانات معززة بـ27 منفذاً على تخفيض فقدان قوة الشفط واحتجاز الغبار الناعم الذي يتم شفطه لاحقاً داخل المكنسة.

فلترة العالية لهواء أنظف ومسببات حساسية أقل

خلافاً للمكانس الكهربائية التقليدية، تتسم مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية بعملها بفضل نظام الفلترة متعدد الطبقات على احتجاز نسبة 99.999% من الغبار، ليتم إخراج الهواء نظيفاً من المكنسة؛ حيث تلتقط الأسطوانة الرئيسة والفلتر الشبكي المعدني جسيمات الغبار الكبيرة، ومن ثم التقاط الغبار الناعم عبر الفلتر الدقيق ونظام Cyclone Jet، وعاحتجاز الغبار فائق الدقة مع فلتر الغبار شديد النعومة.



تنظيف غاية في الفعالية

تعد مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج الخيار المثالي للحصول على نظافة عالية جداً؛ نظراً لقدرة فرشاة Jet Fit على التقاط وشفط جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة بالسجاد وعلى الأرضيات الصلبة؛ حيث يمكن للمستخدم تغيير اتجاه الرأس الذي يدور بزاوية 180 درجة وتنظيف كل زاوية بكل سهولة، بالإضافة لسهولة فصل الفرشاة بضغطة زر واحدة لإزالة الغبار والأوساخ بسرعة، وبالتالي الحفاظ على نظافة الفرشاة وصيانتها.



عمر تشغيلي طويل مع تخزين سهل وشحن مرن

تعمل مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج لفترة أطول دون الحاجة لإعادة شحنها مع قدرة شفط أتربة لمدة تصل لـ 40 دقيقة، وذلك بفضل البطارية ذات الكفاءة العالية، والتي تبلغ 2000 مللي أمبير، كما تحافظ على 70% من أدائها الأصلي لما يصل إلى 500 دورة. ويمكن شحن مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج بمرونة باستخدام منصة الشحن 2 في 1 التي يمكن ضبطها. وإلى جانب ذلك، فإن الميزة الأهم في المكنسة والتي تهم المستخدمين، إمكانية التخزين دون التأثير على المساحة داخل المنزل؛ إذ يمكن تثبيتها على الحائط بمنتهى السهولة.



سهلة التنظيف

تتفرد مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج بالإكسسوار الجديد الملحق معها، والذي سيتم طرحه لأول مرة في السوق الأردنية، والمتمثل بإكسسوار Clean Station، الذي يعد سلة أتربة مؤتمتة بسعة 2 لتر، تمكن المستخدم من الحفاظ على نظافة صندوق الغبار في المكنسة، والذي تبلغ سعته 0.8 لتر بصورة صحية، مع زيادة سعة استيعاب الغبار الكلية. وللاستفادة من الإكسسوار، ما على المستخدم سوى فك الصندوق ووضعه على قاعدة Clean Station التي تتميز بتصميم محكم الإغلاق، لتقوم القاعدة بتفريغ الأتربة أوتوماتيكياً دون الحاجة لفك الأنبوب أو الفلتر الشبكي، وبشكل صحي يمنع جزيئات الغبار الدقيقة من التبعثر في الهواء.