"نتورك إنترناشيونال" تحقق نتائج قوية للنصف الأول 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 19%وارتفاع الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23%على أساس سنوي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي" ("نتورك " أو" الشركة") اليوم عن نتائجها المالية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وفي معرض تعليقه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال":

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"حققت’نتورك إنترناشيونال‘ أداءً جيداً خلال النصف الأول من عام 2023، فنمت إيراداتها وفق نظام سعر الصرف الثابت بنسبة 19٪ مدفوعةً بتسارع نمو المدفوعات الرقمية عبر الأسواق الرئيسية، وتنفيذنا الناجح لاستراتيجية نمونا، وعروض منتجاتنا وخدماتنا التنافسية.

وكان أداؤنا جيداً في سوقنا المحلية بدولة الإمارات تحديداً، حيث حققنا مكاسب ثابتة في حصتنا السوقية بمجال خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار خلال عام 2022 وحتى عام 2023، وجاء ذلك مدفوعاً بتركيزنا المستمر على المجالات الاستراتيجية سريعة النمو مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت، وقطاع الضيافة. وحققت ’نتورك‘ تقدماً كبيراً في اغتنام الفرص الجديدة في السوق السعودية من خلال التعاقد مع ثلاث مؤسسات مالية جديدة في المملكة العربية السعودية، وتعاقدنا أيضاً مع أكثر من 700 تاجر منذ إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين شهد أداؤنا العام في أفريقياً تباطؤاً على خلفية الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، فقد نشرنا مؤخراً تقنياتنا الخاصة في جنوب أفريقيا؛ بما يعزز قدرتنا على تزويد عملائنا المحليين بخدمات ترقى لتوقعاتهم إلى جانب وضع أسس راسخة للنمو مستقبلاً. وما زلنا متحمسين بشأن أداء أعمالنا عبر المجموعة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع الزملاء على مساهمتهم في تحقيق هذه النتائج الرائعة".



أداء مالي قوي



نمت إيرادات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17٪ (19٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت) لتبلغ 239 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بالأداء الممتاز لأعمالنا في دولة الإمارات والأردن، حيث ارتفعت إيرادات أعمال حلول التجار بنسبة 30٪ (33٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت)، وإيرادات خدمات تعهيد معالجة المدفوعات بنسبة 7٪ (9٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت). وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في معالجة مدفوعات التجار من المستهلكين المحليين والزوار الدوليين، حيث ارتفعت بنسبة 28٪ و53٪ في السنة على التوالي، مما يعكس مرونة الإنفاق الاستهلاكي المحلي في دولة الإمارات والإقبال القوي للسياح وقوة العروض التنافسية لـ "نتورك إنترناشيونال".

وعلى مستوى أعمال المجموعة عموماً، بما فيها الأسواق الأفريقية، ارتفعالحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئةبنسبة 31٪ (33٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت) في السنة، وجاء ذلك مدعوماً بالتركيز الاستراتيجي لـ"نتورك إنترناشيونال" على القطاعات عالية النمو وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات عبر الإنترنت والضيافة.



ارتفعت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23٪ لتبلغ 94 مليون دولار في النصف الأول2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحقيق هامش أرباح جيد نسبته 39٪ بزيادة 210 نقطة أساس في السنة. ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة على صعيد الإيرادات وضبط التكاليف مع مواصلتها الاستثمار في تحسين قدرات منتجاتها ونموها المستقبلي.



وبلغت أرباح الشركة للفترة المذكورة 35 مليون دولار بزيادة 9٪ في السنة، وقابل النمو القوي للأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ارتفاع طفيف في صافي مصروفات الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق وزيادة معدل الضريبة الفعلي جرّاء نمو الأرباح في أفريقيا. ونتيجة لذلك، حققت "نتورك إنترناشيونال" تدفقاً نقدياً حراً قوياً بقيمة 65 مليون دولار بزيادة 64٪ في السنة.



استمرار زخم التعاقدات الجديدة ولا سيما مع المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية

التعاقد مع تجار بارزين وأداء قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة:

تعاقدت "نتورك إنترناشيونال" خلال النصف الأول من عام 2023 مع عدد كبير من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك شركتي"طلبات" و"الفجيرة الوطنية للتأمين".



ولا يزال التركيز المستمر للشركة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤتي ثماره، حيث حققت نمواً كبيراً في تعاقداتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بزيادة تصل إلى 80٪ في السنة مع تسارع وتيرة هذه التعاقدات بشكل كبير خلال شهر مايو تحديداً.

وجاء نجاح الشركة مدعوماً باستثمارات إضافية في فريق المبيعات وإطلاق إمكانات جديدة بما في ذلك عملية الانضمام الرقمية بالكامل والحلول المخصصة للقطاعات.



التعاقد مع المؤسسات المالية:

تعاقدت "نتورك إنترناشيونال" لتوفير خدمات معالجة الاستحواذ والإصدار إلى ثمانية عملاء جدد. وتواصل الشركة توسيع قاعدة عملائها بسرعة في المملكة العربية السعودية بتعاقدها مع ثلاث مؤسسات مالية جديدة بما في ذلك مصرف الإنماء، أحد المؤسسات المالية الخمس الكبرى في المملكة العربية السعودية. ومنذ دخولها المملكة في عام 2022، وسعت الشركة قاعدة عملائها من عملاء معالجة المدفوعات إلى تسعة عملاء.



تقدم كبير لأعمال حلول التجار في مصر

بعد نجاحها في إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر مطلع العام الجاري، لا يزال عرض "نتورك إنترناشيونال" يحظى بإقبال قوي، فتعاقدت خلال النصف الأول من العام مع أكثر من 700 تاجر بما في ذلك تريدلاين، الموزعون المعتمدون لشركة آبل. وتشكل خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر فرصة كبيرة لتعزيز إيرادات "نتورك إنترناشيونال"بالاستناد إلى حضورها القوي أصلاً كمزود رائد لخدمات معالجة المدفوعات في البلاد.



