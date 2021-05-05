الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الصين تسجل 7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية

القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس

أنقذوا حي الشيخ جراح وسم تضامني يتصدر تويتر

حالات اشتباه جديدة بالمتحور الهندي والاعلان عن قرارات حاسمة منتصف الشهر الحالي

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

الأربعاء، 05-05-2021 11:58 ص

'نطعمهم بزكاة أموالكم' .. تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان للعام 2021 - صور وفيديو

ثيم-موقع (7)


الوكيل الاخباري - أطلقت تكية أم علي حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار “نطعمهم بزكاة أموالكم”، تزامناً مع حلول الشهر الفضيل، الذي يدعو لعمل الخير ومدّ يد العون للمحتاجين، وبهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة والذي يتم تصريفه لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية لدى التكية، وذلك بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام.

اضافة اعلان
 

ويشار الى ان تكية أم علي قامت حتى اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر المحتاجة في كل من محافظة العاصمة والزرقاء والبلقاء ومأدبا بدعم من منصة باز. 

وتمت التغطية يوم امس الثلاثاء في جمعية القبيبة الخيرية في محافظة العاصمة بمشاركة عدد من متطوعي منصة باز.

 


عن وجبات إفطار صائم : 

 منذ العام الماضي، واستجابةً للأوضاع الحالية، قامت تكية أم علي باستبدال برنامج موائد الرّحمن الذي اعتادت أن تقيمه في مقرها الرئيسي ببرنامج توزيع وجبات إفطار ساخنة مباشرة لمنازل  الأسر الأكثر حاجة والأكثر تأثراُ بالأزمة الحالية في مختلف محافظات الأردن. 

ويأتي هذا بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة واتباع جميع التدابير الوقائية من قبل موظفي تكية أم علي، بشكلٍ يضمن سلامة موظفي تكية أم علي وسلامة الأسر المنتفعة، وتتضمن هذه الإجراءات التعقيم الكامل للملابس والمركبة ولبس معدات الوقاية الشخصية من غطاء رأس وكمامات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعلبة صلصة ونوع من الحلويات بالإضافة للماء والتمر.


كما تستقبل تكية أم علي خلال الشهر الفضيل أنواع التبرعات الأخرى مثل:  

- الطرود الغذائية:  التبرع بـ (15،30،50) دينار تبلغ تكلفة طرد غذائي يكفي الأسرة لتحضير وجبتي السحور والإفطار على مدار الشهر الفضيل ويحتوي هذا الطرد على 19 مادة غذائية.


- وجبة إفطار صائم - كفارة الصيام : تفطير 2,500 صائم يومياً من خلال توزيع وجبات إفطار ساخنة في أحد الجمعيات الشريكة لتكية أم علي أو مباشرة لمنازل الأسر المحتاجة ، حيث تحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعلبة صلصة ونوع من الحلويات. (تكلفة وجبة الإفطار 3.50 دينار).


- زكاة الفطر: تستقبل تكية أم علي زكاة الفطر وتقوم بتوزيعها على الأسر المنتفعة من برامجها

 

ويذكر ان تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 

أدِّ زكاتك الآن: 

• المواقع التجارية: سيتي مول، مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، العبدلي مول، المختار مول، عمان مول، سيفوي الشميساني، سيفوي السابع، كوزمو السابع. 
• التبرّع عن طريق الموقع الإلكتروني: www.tua.jo
• خدمة إي فواتيركم الإلكترونية 
• تطبيق الهاتف الخاص بتكية أم علي
• خدمة SmartLink
• الاتصال على 064900900

 

اظهار ألبوم ليست



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ramadan-Donations-Press-realease

زين كاش تُتيح دفع التبرّعات والزكاة للمؤسسات الخيرية في شهر رمضان

FreeBuds 4i Ar

سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تحقق نجاحاً كبيراً باستقطاب المستهلكين في الأردن

Children_Museum_Amman_1

البنك العربي يدعم برامج متحف الأطفال التعليمية الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك

HBTF building New (3)

بنك الإسكان يقدّم منحاً جامعية لعدد من الطلبة المتفوقين بالتعاون مع جمعية الأيدي الواعدة

GetAttachment (4)

أراضي للبيع في الأردن على السوق المفتوح

1fa33dac-2d8e-41fe-943e-1878d27697fd

مذكرة تفاهم بين قناة المملكة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز معايير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي

أخبار متعلقة
Samsung Tkiyet Um Ali Ramadan Food Parcels (1)

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكفل 140 عائلة من عائلات تكية أم علي لمدة شهر

HBTF building New (2)

بنك الإسكان وتكية أم علي يجددان شراكتهما الاستراتيجية

GetAttachment (2)

تكية أم علي توزّع لحوم الأضاحي على 6,315 أسرة محتاجة في الضفة الغربية

172391271_4063774420345725_6604925078826356511_n

خصومات كبيرة وعروض متنوعة ومزايا مجانية من المركزية تويوتا في رمضان

GetAttachment (10)

تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار نطعمهم بزكاة أموالكم

NPC Junior Chef - image

الشركة الوطنية للدواجن تطلق مسابقة الشيف الصغير في رمضان لدعم جمعية أسرة التضامن الاجتماعي