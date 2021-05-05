'نطعمهم بزكاة أموالكم' .. تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان للعام 2021 - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - أطلقت تكية أم علي حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار “نطعمهم بزكاة أموالكم”، تزامناً مع حلول الشهر الفضيل، الذي يدعو لعمل الخير ومدّ يد العون للمحتاجين، وبهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة والذي يتم تصريفه لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية لدى التكية، وذلك بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام.

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ويشار الى ان تكية أم علي قامت حتى اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر المحتاجة في كل من محافظة العاصمة والزرقاء والبلقاء ومأدبا بدعم من منصة باز.



وتمت التغطية يوم امس الثلاثاء في جمعية القبيبة الخيرية في محافظة العاصمة بمشاركة عدد من متطوعي منصة باز.



عن وجبات إفطار صائم :

منذ العام الماضي، واستجابةً للأوضاع الحالية، قامت تكية أم علي باستبدال برنامج موائد الرّحمن الذي اعتادت أن تقيمه في مقرها الرئيسي ببرنامج توزيع وجبات إفطار ساخنة مباشرة لمنازل الأسر الأكثر حاجة والأكثر تأثراُ بالأزمة الحالية في مختلف محافظات الأردن.



ويأتي هذا بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة واتباع جميع التدابير الوقائية من قبل موظفي تكية أم علي، بشكلٍ يضمن سلامة موظفي تكية أم علي وسلامة الأسر المنتفعة، وتتضمن هذه الإجراءات التعقيم الكامل للملابس والمركبة ولبس معدات الوقاية الشخصية من غطاء رأس وكمامات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعلبة صلصة ونوع من الحلويات بالإضافة للماء والتمر.



كما تستقبل تكية أم علي خلال الشهر الفضيل أنواع التبرعات الأخرى مثل:



- الطرود الغذائية: التبرع بـ (15،30،50) دينار تبلغ تكلفة طرد غذائي يكفي الأسرة لتحضير وجبتي السحور والإفطار على مدار الشهر الفضيل ويحتوي هذا الطرد على 19 مادة غذائية.



- وجبة إفطار صائم - كفارة الصيام : تفطير 2,500 صائم يومياً من خلال توزيع وجبات إفطار ساخنة في أحد الجمعيات الشريكة لتكية أم علي أو مباشرة لمنازل الأسر المحتاجة ، حيث تحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعلبة صلصة ونوع من الحلويات. (تكلفة وجبة الإفطار 3.50 دينار).



- زكاة الفطر: تستقبل تكية أم علي زكاة الفطر وتقوم بتوزيعها على الأسر المنتفعة من برامجها

ويذكر ان تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

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