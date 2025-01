واجهة ‘One UI 7’ التجريبية تحصد إشادة واسعة من عشاق التقنية

03:54 م

الوكيل الإخباري- صُممت واجهة "One UI 7" التجريبيّة لتكون رفيقاً ذكياً حقيقياً، وقد حازت على تقييمات إيجابية من أبرز الصحفيين والخبراء التقنيين بفضل تصميمها الجديد كلياً الذي يُعيد تعريف تجربة المستخدم.





وكانت سامسونج قد أطلقت الشهر الماضي برنامج النسخة التجريبية من ‘One UI 7’، ليضع معايير جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. وقد حقق البرنامج إقبالاً غير مسبوق، حيث سجلت الجولة الأولى من المستخدمين التجريبيين أكثر من ضعف معدل التسجيل الذي شهده برنامج ‘One UI 6’ التجريبي.



وتدمج واجهة ‘One UI 7’ بشكل متكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي والإمكانات متعددة الوسائط في كل جانب من جوانب الاستخدام، ما يسهل تنفيذ المهام المعقدة ويجعل كل تفاعل مع الجهاز أكثر سهولة وانسيابية وملاءمة لاحتياجات المستخدم.



كما سيتم إطلاق واجهة ‘One UI 7’ رسمياً مع أجهزة سلسلة ‘Galaxy S’ المقبلة. ويمكنكم الاطلاع على الآراء التالية لمعرفة انطباعات الخبراء التقنيين فيما يتعلّق بالنسخة التجريبية من ‘One UI 7’.



9to5Google

"لقد أتقنت سامسونج الأمر تماماً هذا العام."



BooredAtWork

"واجهة One UI 7 ستغير أجهزة ‘Galaxy’ إلى الأبد، وأعتقد أن الكثيرين سيُبهرون بما سيشاهدونه."



PhoneArena

"يبدو أن واجهة One UI 7 تتجه نحو تحقيق نجاح ساحق."



TA Tech Tips

"واجهة ‘One UI 7’ ستحول هاتفك إلى قوة لا تضاهى في الذكاء الاصطناعي. جربها، إنها مذهلة بكل معنى الكلمة."

TechRadar

"سامسونج كانت السباقة في بدء الثورة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية خلال عام 2024 مع ميزات ‘Galaxy AI’ في يناير، واستمرت في تعزيز هذه القدرات مع كل تحديث جديد لواجهة ." ‘One UI’



XeeTechCare

"أعتقد أن سامسونج بدأت بداية مذهلة. وأعلم أن هناك المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة. هذه مجرد البداية."