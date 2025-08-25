الإثنين 2025-08-25 01:30 ص
 

إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية المدنية في اليمن

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 25-08-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري- وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هجمات تل أبيب على البنية التحتية المدنية والاقتصادية في اليمن بأنها "جريمة حرب".

ونقلت الدائرة السياسية الداخلية الإيرانية عن بقائي قوله: "الهجمات المتكررة للنظام الإسرائيلي على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في اليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومستودعات الغذاء، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأدان الناطق باسم الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن تل أبيب تتعامل بعدائية تجاه تطور وازدهار منطقة الشرق الأوسط.

