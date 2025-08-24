بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية

الوكيل الإخباري-بحث مدير مديرية أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، مع مندوب مديرية الشرطة المجتمعية مديرية الأمن العام، خالد الشلول، وعن مديرية السير خالد بني عبد الرحمن، سبل تعزيز العمل المشترك من خلال تفعيل دور الشرطة المجتمعية الهادف في حماية المجتمع فكرياً وأمنياً وسلوكياً بجانب الخطاب الديني.

وأكد نصير أن توجيهات وزير الأوقاف تشدد على أهمية التشبيك والتعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مثمنًا الدور البارز الذي تقوم به مديرية الأمن العام بكافة كوادرها في حفظ أمن الوطن والمواطن.