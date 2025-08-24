بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية

وأكد نصير أن توجيهات وزير الأوقاف تشدد على أهمية التشبيك والتعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مثمنًا الدور البارز الذي تقوم به مديرية الأمن العام بكافة كوادرها في حفظ أمن الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد الشلول جاهزية مديرية الشرطة المجتمعية للتعاون والتشاركية في مختلف نشاطات وزارة الأوقاف، بما يعزز العمل التكاملي ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
