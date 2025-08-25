فرنسا.. خسارة ما يصل إلى 80% من محاصيل الطماطم في أوكسيتانيا

وفي منطقة أوكسيتانيا بالقرب من تولوز، التقت إذاعة "أوروبا 1" بمزارعي الطماطم الذين فقدوا ما بين 60% و80% من إنتاجهم هذا الصيف.
بالقرب من تولوز، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية عدة مرات، مما تسبب في خسائر فادحة.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الصيف كان صعباً للغاية على مزارعي الخضروات في جنوب فرنسا.
وأفادت نقلاً عن أحد المزارعين ويدعى سيريل والمقيم في أوكسيتانيا، بأنه لم يعد يبيع الطماطم في سلاله.
وقال في تصريح لإذاعة "أوروبا 1": "لم يتبق لدينا أي منها.. لقد حمّصت في الموقع.. في هذا الوقت من العام من الطبيعي ألا ينفد مخزوننا.. لكن هذا العام فقدنا ما بين 60% و80% من إنتاج الطماطم خلال الصيف بسبب الحر".
وذكر المتحدث أن المشكلة منتشرة على نطاق واسع في المنطقة.
وعلى بعد بضعة كيلومترات، يراقب كزافييه نباتات الطماطم خاصته حيث لا تزال ثمارها خضراء للغاية.
ويقول كزافييه: "النباتات المثقلة بالطماطم والحرارة المرتفعة تسببت في احتراق الأزهار.. لدينا فجوة إنتاجية كبيرة".
ويضيف المتحدث: "المشكلة الأخرى هي نضج الطماطم.. فمع الحرارة يتحلل بعض الكلوروفيل بشكل سيء لذا سيكون الجانب السفلي ناضجاً جداً وسيظل الجزء العلوي أخضر تماماً.. سيكون من الصعب تناولها إلا في الطبخ".
ووفق المصدر ذاته، جلبت موجة الحر أيضاً مشاكل آفات، مثل عث الغبار (حشرات قشرية الأجنحة)، التي تزدهر بسرعة أكبر في الطقس الحار والجاف.
كما تأثرت أيضاً خضراوات أخرى مثل الخس، الذي أصيب بأمراض بسبب الإفراط في الري عقب ارتفاع درجات الحرارة.
