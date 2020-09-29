OPPO تطلق Reno4 .. و تطلق العنان لـ أنت بأحلى صورة من خلال التصوير الرائد والتفاعلات الخالية من اللمس

الوكيل الاخباري – أعلنت OPPO، العلامة التجارية العالمية الرائدة للأجهزة الذكية، عن إطلاق Reno4 في الأردن.

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يقدم Reno4 طرقًا جديدة وممتعة للتوافق مع أحدث الاتجاهات والتعبير بشكل كامل عن إبداعك من خلال تقنية التصوير المبتكرة من OPPO. هذا يعني أن Reno4 ستجعل من السهل التقاط صور شخصية إبداعية في أي لحظة أو مقاطع فيديو تخيلية مصممة لمنح كل مستخدم فرصة "لإلغاء قفل أفضل ما لديك بوضوح".



يكشف Reno4 أيضًا عن تفاعلات خالية من اللمس لأول مرة ، مدعومة بمستشعر ذكي مُحسّن بالذكاء الاصطناعي وخوارزمية AI لتأمين هاتفك من الأعين الخاطفة ، مع السماح لك بالتحكم في هاتفك بموجة.



"لطالما كانت سلسلة Reno واحدة من الرواد في تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية ، ومع Reno4 نفخر بمواصلة الابتكار مع ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الجديدة التي تمكّن مستخدمينا من التميز حقًا.

من تقنية التصوير المبتكرة إلى التفاعل المستقبلي الخالي من اللمس ، ومن التصميمات المذهلة إلى VOOC Flash Charging ، قطعنا شوطاً إضافياً مع Reno4 لضمان قدرته على تلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للجيل الشاب الرائد" قال Alex Miao مدير عام OPPO Levant في الأردن، أنها مواكبة لأحدث الاتجاهات في تكنولوجيا الهواتف الذكية.



أطلق العنان لأفضل ما لديك بشكل واضح مع تصميم عصري



معبأة بالميزات المبتكرة ، لا يزال Reno4 يدفع الحدود من خلال تحقيق توازن دقيق بين التصميم النحيف والأنيق. يأتي هاتف Reno4 مزودًا بشاشة عرض مزدوجة الثقب مقاس 6.4 بوصة ، بسمك 7.7 ملم بحيث يتناسب بسهولة في اليد والجيب ، بينما يبلغ وزنه 165 جرامًا ، مما يضمن عدم إجهاد يدك أثناء حمل Reno4.



في معظم اللحظات عندما يكون هاتفك خارج جيبك ، ستحتاج إلى شيء يبدو وكأنك رائد في مجال الموضة. يأتي Reno4 بلونين: Galactic Blue و Space Black.

يقدم Galactic Blue شيئًا خاصًا إضافيًا. لأول مرة في سلسلة Reno تقدم OPPO تقنية تصميم جديدة تمامًا تسمى Reno Glow. تصميم غطاء خلفي مبتكر يجمع بين ملمس غير لامع مقاوم لبصمات الأصابع وتفاصيل لامعة دقيقة ، مما يمنح لون Galactic Blue مظهرًا أكثر حيوية ولامعة.

يضيف Reno Glow بريقًا إلى تدرجات اللون الفضي والأزرق في Galactic Blue عندما ينعكس تحت الضوء ، مما يحقق تأثيرًا رائعًا. أسود فلكي يلمع ويظهر شفافًا على الرغم من اللون الداكن ، ولكن عند وضعه تحت الضوء ، يبدو أن الانعكاسات تنبض بالحياة وتعطي مظهرًا أكثر لمعانًا. جنبًا إلى جنب مع مونوغرام OPPO الذي يلوح في الأفق في الأسفل ، والذي يضيف إحساسًا بالغموض ، يوفر اللون مظهرًا أكثر تميزًا وإحساسًا رائعًا في اليد.



أطلق العنان لأفضل ما لديك بوضوح مع صورة رائعة وتصوير بالفيديو



استمرارًا في تعزيز موطئ قدمها من خلال تقنية التصوير بالهواتف الذكية ، تقود Reno4 الطريق هذه المرة من خلال إمكانات التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو الاستثنائية.

يمتلك الكثير منا شغفًا فطريًا للتعبير عن إبداعنا من خلال تصوير حياتنا وذكرياتنا من خلال التصوير الفوتوغرافي ، بما في ذلك لقطات من أنفسنا. مع الحافز الإضافي للاتجاه الصاعد لمشاركة إبداعنا مع العالم ، يضع Reno4 وظائف التصوير الفوتوغرافي القوية في راحة يديك "لالتقاط أفضل ما لديك".



تتميز الكاميرا الخلفية لـ Reno4 بمصفوفة 3 + 1 رباعية اللقطات بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أحادية بدقة 2 ميجابكسل ، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صور سيلفي واضحة.



لقطات ملونة



مع AI Color Portrait ، يمكن لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية في Reno4 التقاط صور شخصية تستخدم تأثير AI Color Portrait وتسمح لك بتصوير صور شخصية عصرية بأسلوب الشارع الحضري بطريقة عصرية مثل ، "العالم أسود وأبيض ، يضيء تفردي مع اللون ".

باستخدام AI Color Portrait Photo ، يتم تمييز الشخص الموجود في الصورة فقط باللون الطبيعي ، بينما يتم كتم ألوان الخلفية بالأبيض والأسود. يعرض هذا النمط ألوانًا محددة ومتباينة بشدة تجعل الصور تبدو وكأنها عمل فني من المؤكد أن تكون رائجة بين الأصدقاء. والأكثر إثارة للاهتمام ، أن AI Color Portrait متاح أيضًا لالتقاط مقاطع الفيديو.

يمكنك الرقص على خلفية من بيئة حضرية ، ولكن فقط قمت بإبراز اللون الطبيعي المشرق. إنها أيضًا ميزة رائعة لتصوير قصص Instagram الإبداعية أو مقاطع فيديو TikTok التي ستمنحك ميزة وتجعلك متميزًا.

علاوة على ذلك ، يتكون Monochrome Video من ثلاثة أنواع من فلاتر الفيديو ، مما يضيف تأثيرًا يشبه مقطع فيديو ضخمًا يحتفظ فقط بالألوان الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء للكائنات في الفيديو ، بينما يحول الآخرين أيضًا إلى الأسود والأبيض. تدعم الميزات المذكورة أعلاه أيضًا المعاينة في الوقت الفعلي ، لذا ستعرف بالضبط ما تقوم بتصويره وكيف سيبدو قبل أن تقرر التقاط الصورة.



لقطات ليلية رائعة



يمكن لـ Reno4 أيضًا التقاط صور ليلية مذهلة باستخدام Night Flare Portrait. تقوم تلقائيًا بتركيب مزيج من النقاط المضيئة الشفافة والمشرقة على الخلفية وتضيء وجه موضوع لقطة الصورة ، لإنشاء صورة ليلية واضحة ومشرقة مع تأثير بوكيه نابض بالحياة.

يضيف هذا لمسة من الإبداع والديناميكية إلى صورك في الليل. يمكنك التقاط صورة متوهجة أمام خلفية أحد شوارع المدينة الصاخبة في المساء تحت أضواء المدينة ، أو حتى في بار ذي إضاءة خافتة لالتقاط اللحظات التي تستمتع فيها بقضاء ليلة في المدينة مع الأصدقاء. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل وضع Ultra Night Selfie و Ultra Dark Mode على تحسين قدرات التصوير الليلي بشكل كبير حيث تتيح لك كلتا الميزتين التقاط صور ليلية أكثر وضوحًا وإشراقًا باستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.



التصوير الإبداعي



ومع ذلك ، فإن Reno4 ليس رائعًا فقط لتصوير الصور الشخصية. يمنحك فرصة لالتقاط لقطات بطيئة الحركة باستخدام 960 إطارًا في الثانية Smart Slow Motion. Reno4 قادر على تشغيل 960 إطارًا في الثانية ، لذا لن تفوتك أبدًا تسجيل الأوقات الممتعة مع الأصدقاء أو العائلة ، مثل اللحظة التي تلتقط فيها ابتسامة عابرة على وجه الآخر المهم ، أو لحظة رش الماء على صديق خلال مهرجان Songkran Water Festival ، أو في نفس اللحظة التي انطفأ فيها اللهب خلال عيد ميلاد أحد الأصدقاء.



على الرغم من أن الكثيرين منا يبحثون عن طريقة رائعة لالتقاط حتى حياتنا اليومية ، إذا كنت من أشد المعجبين بالتقاط لقطات حركة عالية الكثافة لنفسك مثل الركض أو التزلج على الألواح ، فإن Reno4 تقدم Ultra Steady Video 3.0 الذي يوفر ثلاثة أوضاع تثبيت مختلفة . لأول مرة ، يجلب Reno4 خوارزمية تثبيت الصورة الإلكترونية إلى الكاميرا الأمامية باستخدام Front Steady Video.

هذا يعني أنه يمكنك تصوير مدونة فيديو لنفسك ولأصدقائك أثناء السير في الشارع ، أو حتى تصوير نفسك وأنت تسلك طريقًا ترابيًا في مؤخرة عربة توك توك وعرة. يضمن فيديو Ultra Steady ، المدعوم بالكاميرا الخلفية الرئيسية و Ultra Steady Video Pro ، المدعوم بكاميرا الزاوية فائقة الاتساع ، أن يكون الفيديو الذي تم تصويره بواسطة الكاميرا الخلفية ثابتًا ولن تحتاج إلى القلق بشأن اهتزاز الأيدي أثناء التصوير فيديو.



من المؤكد أن هذه الميزات الجديدة للتصوير الفوتوغرافي ستملأ ألبوم الصور الخاص بك بلحظات مثيرة أو لا تنسى ، سواء كان ذلك في إجازة لشخصين ، أو ابتسامة بمجرد أن يفتح صديقك هدية عيد ميلاده.



اطلق العنان لأفضل ما لديك بوضوح مع المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي



لجعل Reno4 هاتفًا ذكيًا قادرًا على مواكبة شخصية وأسلوب رواد الموضة الشباب ، ولكنه يوفر أيضًا وسائل الراحة في الحياة التي يصعب رفضها ، تم تجهيز Reno4 بمستشعر ذكي محسّن بالذكاء الاصطناعي لأداء وظائف مثل Smart Spying Prevention و Smart Spying Prevention. AirControl و Smart Rotation و Smart Always-on Display التي تحول هاتفك إلى مساعد شخصي للحياة.



في المناطق الحضرية سريعة النمو ، تعد الهواتف الذكية الوسيلة الأساسية للاتصال في كل من الحياة والعمل ، لذا فليس من المستغرب أن تصدرت خصوصية الهاتف الذكي قائمة رغبات مستخدمينا.

قم بتشغيل خاصية منع التجسس الذكي ، يمكن للمستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من خوارزمية التعرف الذكي واكتشاف ما إذا كان المالك ومالك الهاتف فقط يشاهدانه عندما يكون هناك إشعار على الهاتف. إذا ظهر إشعار عندما كان شخص غريب ينظر إلى الهاتف ، فسيتم إخفاء المحتوى التفصيلي في الإشعار ، بما في ذلك أدراج الإشعارات المنسدلة وإشعارات الشعارات.



كما يوفر المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي طريقة بديهية ومستقبلية للتحكم في هاتفك بدون لمس ، ويمكن أن يتكيف مع عاداتك.

باستخدام Smart AirControl ، يمكنك الرد على مكالمة هاتفية أو التمرير عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Facebook و Instagram و TikTok ، كل ذلك بحركة من يدك. ستجد أنه من المناسب لتلك اللحظات عندما لا يكون النقر على هاتفك خيارًا لأن يديك مبللتان ، أو أنك تخبز ويديك ملطختان بالعجين.

عندما يتم تدوير الهاتف ووجهك في وقت واحد ، يتم تمكين ميزة التدوير الذكي بواسطة المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي وخوارزمية التعرف على الوضعية لاكتشاف اتجاه وجهك والهاتف بذكاء للمساعدة في تحديد ما إذا كنت تريد تدوير الشاشة.

توفر هذه الميزة للمستخدمين تجربة مشاهدة مريحة أثناء زيارة مواقع الويب في وضع الاستلقاء. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام Smart Always-on Display ، يمكن للمستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي اكتشاف ما إذا كنت تنظر إلى هاتفك ويبقي الشاشة "قيد التشغيل" حتى لا تتم مقاطعتك أثناء تصفح هاتفك.

أطلق العنان لأفضل ما لديك مع هاتف يتماشى معك



بفضل تقنية التصوير المبتكرة والميزات المريحة التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها ، يتم دعم كل هذا بواسطة هاتف يمكنه مواكبة استخدامك. Reno4 مليء بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجابايت.



مزود بـ 30W VOOC Flash Charge 4.0 و 4015 mAh بطارية ، يمكن شحن Reno4 بنسبة 50٪ في غضون 20 دقيقة ، وشحنه بالكامل في غضون 57 دقيقة. علاوة على ذلك ، يمنح وضع توفير الطاقة الفائق Reno4 دفعة إضافية للحفاظ على تشغيل هاتفك لفترة أطول.

يمنحك 1.5 ساعة من المراسلة على WhatsApp أو المكالمات لأكثر من ساعة واحدة مع 5٪ فقط من البطارية ، وفقًا لنتائج الاختبار من مختبر OPPO. حتى أثناء نومك ، تم تصميم Super Nighttime Standby لمعرفة جدول نومك وتحسين عمر البطارية بحيث يتم استخدام 2٪ فقط من البطارية طوال الليل لمدة 8 ساعات تقريبًا.



أطلق العنان لأفضل ما لديك بوضوح مع ColorOS 7.2



لتناسب شخصيتك العصرية بشكل أفضل ، سيصل ColorOS 7.2 إلى Reno4 الذي يوفر تجربة أكثر سهولة في الاستخدام ، وينجز المهام بشكل أسرع ، ويمكّنك من تحسين تجربة الألعاب على الهاتف المحمول ، بينما يمنحك أيضًا فرصة للتعبير عن نفسك من خلال شاشتك الرئيسية.



في هذا الإصدار المحدث من ColorOS ، تقلل Quick Return Bubble من لعبتك في منتصف الطريق وتمكنك من التبديل بين المهام المتعددة كفقاعة عائمة ، مع معلومات مهمة لتذكيرك بموعد العودة. أصبح الآن الضغط في لعبة أثناء الرد على رسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل ممكنًا بنقرة واحدة بسيطة. أو إذا كانت تنقلاتك الصباحية تتضمن فنجان قهوة في يد وهاتفك في اليد الأخرى ، فإن Icon Pull-Down Gesture تجمع تطبيقات الشاشة الرئيسية في أسفل الشاشة ، بحيث تكون في متناول إبهامك.



لإضافة القليل من الذوق والترفيه داخل هاتف Reno4 Pro ، سيأتي ColorOS 7.2 مع OPPO Lab ، وهو تطبيق مجموعة جديد من المرح والميزات المبتكرة حيث يمكنك التفاعل مع فريق المنتج من خلال الإعجاب أو عدم الإعجاب بميزة معينة. تم الإعلان عن أول ميزتين ممتعتين مع OPPO Lab وهما Lab Ringtone و Decision Spinner.



بهدف ضمان السلاسة والطلاقة ، ColorOS 7.2 مزودًا بمحرك مضاد للتجزئة ، مما يقلل بنسبة تصل إلى 93٪ من فرصة ظهور شاشات البداية والفلاش باك والأعطال الناتجة عن تجزئة الذاكرة الافتراضية. ليس ذلك فحسب ، لتوفير وقتك في تشغيل التطبيقات اليومية الأكثر استخدامًا ، يتنبأ AI APP Preloading على Reno 4 pro بذكاء بالتطبيقات التي ستستخدمها في توقيت معين ويقوم بتحميلها مسبقًا من خلال خوارزمية AI. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحميل المسبق لـ AI APP يستهلك صفرًا من البطاريات ، بحيث تحصل على هاتف أسرع بكثير بدون استهلاك إضافي للبطارية.



توافر السوق



يتوفر Reno4 بدءًا من السادس من أكتوبر مع إتاحة الفرصة للطلب المسبق إبتداءاً من ٢٩ سبتمبر وحتى السادس من اكتوبر على نظام ColorOS 7.2 في الأردن. سيتوفر Reno4 بلونين، بما في ذلك Galactic Blue و Space Black. سيتوفر Reno4 للشراء بسعر ٣٢٩ دينار اما الReno4Pro بسعر ٤٣٩ دينار للطلب المسبق مع هدية سماعات بلوتوث OPPO Enco W11 وكفالة ستة اشهر إضافية.



لمزيد من المعلومات ، اتصل بفريق العلاقات العامة الدولية في OPPO على [email protected]





