iOS 26 يُعيد إحياء "سيري".. 5 ميزات جديدة تُطلق آبل نحو سباق المساعدات الذكية

ويُعد التحديث تمهيدًا لإطلاق نسخة أكثر تطورًا من "سيري الشخصي" خلال ربيع العام الجاري، ضمن حزمة "Apple Intelligence"، حيث سيُصبح قادرًا على البحث داخل التطبيقات الشخصية (مثل الرسائل والبريد والصور) للإجابة عن استفسارات دقيقة ذات طابع شخصي.
أبرز 5 ميزات جديدة في سيري مع iOS 26:
دمج مع ChatGPT:
يمكن للمستخدمين إنشاء مستندات عبر ChatGPT مباشرة من سيري.
بحث محسن داخل التطبيقات:
سيري أصبح أكثر ذكاءً في الوصول للمحتوى داخل البريد والرسائل.
إدارة المهام والتقويم بدقة:
أضف وعدّل مواعيدك صوتيًا بسهولة أكبر.
تحكم سريع في إعدادات النظام:
كتم الإشعارات، تغيير الأوضاع، أو التحكم في إعدادات الجهاز بالأوامر الصوتية.
تكامل أوسع مع تطبيقات الطرف الثالث:
يتيح للمطورين الاستفادة من قدرات سيري داخل تطبيقاتهم.
وفي وقت تتحرك فيه جوجل لتبديل "Google Assistant" بروبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini"، تراهن آبل على استعادة مكانة سيري في سباق المساعدات الذكية.
