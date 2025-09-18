واتساب يختبر ميزة جديدة لإدارة خصوصية الحالات بسهولة أكبر

الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم، يختبر تطبيق واتساب واجهة محدثة لإدارة خصوصية الحالة (Status) بطريقة أسرع وأكثر مرونة.

اضافة اعلان



ويتيح التحديث، الذي ظهر في النسخة التجريبية على أندرويد، ميزة "شرائح الخصوصية" (Privacy Chips)، التي تظهر مباشرة أسفل شاشة تحرير الحالة، وتتيح للمستخدم تحديد من يمكنه مشاهدة التحديث دون الدخول لقائمة الإعدادات.



كما تعرض واجهة التحرير الجديدة تنبيهات فورية بعدد من سيشاهد الحالة أو من تم استبعاده منها، لتجنب الأخطاء في النشر.



ويخطط واتساب أيضًا لطرح ميزة مشابهة لـ"الأصدقاء المقربين" في إنستغرام، لمشاركة التحديثات مع دائرة موثوقة فقط.



ومن المتوقع أن يُطرح هذا التحديث تدريجيًا لجميع المستخدمين قريبًا.