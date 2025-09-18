أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة أعدت دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية والحرفية من شاغلي الدرجة الثانية من الفئة الثالثة، بهدف تصنيف هذه الوظائف وفقا للمستويات المعتمدة في وصف وتصنيف الوظائف المستند لأحكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين.

وقال إن هذا الاجراء يأتي لمواكبة خطة التحديث الإداري والاقتصادي والتي تركز على التوجه نحو التعليم المهني والتقني، ورفد الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.



وأوضح أن الأمانة أعدت بالتعاون مع كلية التدريب المهني المتقدم التابعة لمؤسسة ولي العهد، برامج تدريبية نظرية وعملية لمجموعة من الوظائف المهنية، كوظيفة حداد، وفني تكييف وتبريد وكهربائي، وفني تمديدات وفني حاسوب، وفني إلكتروني، بحيث يحصل المتدرب على شهادة مزاولة، مشيرا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من الفنيين، والبالغ عددهم 42 فنيا، سيكون خلال نهاية الشهر الحالي، حيث سيحصلون على شهادة مزاولة مهنة بعد انتهاء تدريبهم في الكلية.