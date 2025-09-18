الخميس 2025-09-18 03:40 م
 

أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الخميس، 18-09-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة أعدت دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية والحرفية من شاغلي الدرجة الثانية من الفئة الثالثة، بهدف تصنيف هذه الوظائف وفقا للمستويات المعتمدة في وصف وتصنيف الوظائف المستند لأحكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين.

اضافة اعلان


وقال إن هذا الاجراء يأتي لمواكبة خطة التحديث الإداري والاقتصادي والتي تركز على التوجه نحو التعليم المهني والتقني، ورفد الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.


وأوضح أن الأمانة أعدت بالتعاون مع كلية التدريب المهني المتقدم التابعة لمؤسسة ولي العهد، برامج تدريبية نظرية وعملية لمجموعة من الوظائف المهنية، كوظيفة حداد، وفني تكييف وتبريد وكهربائي، وفني تمديدات وفني حاسوب، وفني إلكتروني، بحيث يحصل المتدرب على شهادة مزاولة، مشيرا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من الفنيين، والبالغ عددهم 42 فنيا، سيكون خلال نهاية الشهر الحالي، حيث سيحصلون على شهادة مزاولة مهنة بعد انتهاء تدريبهم في الكلية.


وأشار الشواربة، إلى أنه تم تأهيل وتدريب عدد من العمال من خلال دورة فنية متخصصة لغايات الفحوصات والاختبارات الإنشائية التي تتعلق بإنشاء الابنية والطرق ليصبحوا فنيي مختبرات إنشائية.
وأوضح أنه من خلال هذا التصنيف فان الأمانة ستقوم بتسكين شاغلي الوظائف المهنية والحرفية على المستويات المحددة لتحديد الخبرات والكفاءات من الحرفيين والمهنيين في أمانة عمان وضمن متطلبات تعديلات الأنظمة الإلكترونية من خلال حصر الموظفين الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة ضمن جميع المستويات بمهني، وماهر ومحدد المهارات، بينما سيتم إلحاق الموظفين غير الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة بالبرامج التدريبية المناسبة لغايات اجتياز الاختبار المهني المقرر لكل مستوى، كما سيتم إعداد برامج تدريبية لكافة المستويات لغايات اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عههعاتى

طب وصحة هل يعالج زيت الكافور أمراض التنفس وآلام المفاصل؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق معبر جسر الملك حسين

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة

ا

فيديو منوع فكرة متداولة لحماية الاطفال من الغرق في المسابح الخارجية

عت

فيديو منوع خبير تقني يحذر : ميزة على جميع مستخدمي آيفون وخاصة الفتيات تعطيلها

بر

فيديو منوع شاب يتعرض لموقف مرعب أثناء دخوله المصعد

معبر الكرامة

أخبار محلية إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة