أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية

وقال إن هذا الاجراء يأتي لمواكبة خطة التحديث الإداري والاقتصادي والتي تركز على التوجه نحو التعليم المهني والتقني، ورفد الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.
وأوضح أن الأمانة أعدت بالتعاون مع كلية التدريب المهني المتقدم التابعة لمؤسسة ولي العهد، برامج تدريبية نظرية وعملية لمجموعة من الوظائف المهنية، كوظيفة حداد، وفني تكييف وتبريد وكهربائي، وفني تمديدات وفني حاسوب، وفني إلكتروني، بحيث يحصل المتدرب على شهادة مزاولة، مشيرا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من الفنيين، والبالغ عددهم 42 فنيا، سيكون خلال نهاية الشهر الحالي، حيث سيحصلون على شهادة مزاولة مهنة بعد انتهاء تدريبهم في الكلية.
وأشار الشواربة، إلى أنه تم تأهيل وتدريب عدد من العمال من خلال دورة فنية متخصصة لغايات الفحوصات والاختبارات الإنشائية التي تتعلق بإنشاء الابنية والطرق ليصبحوا فنيي مختبرات إنشائية.
وأوضح أنه من خلال هذا التصنيف فان الأمانة ستقوم بتسكين شاغلي الوظائف المهنية والحرفية على المستويات المحددة لتحديد الخبرات والكفاءات من الحرفيين والمهنيين في أمانة عمان وضمن متطلبات تعديلات الأنظمة الإلكترونية من خلال حصر الموظفين الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة ضمن جميع المستويات بمهني، وماهر ومحدد المهارات، بينما سيتم إلحاق الموظفين غير الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة بالبرامج التدريبية المناسبة لغايات اجتياز الاختبار المهني المقرر لكل مستوى، كما سيتم إعداد برامج تدريبية لكافة المستويات لغايات اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات المعنية
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق معبر جسر الملك حسين
-
الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة
-
لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة
-
إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن
-
الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية
-
البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء السورية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد