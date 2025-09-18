البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء السورية

وأشار في هذا السياق إلى الجهود الأردنية للتوصل إلى هذه التسوية من خلال استضافة المملكة لاجتماع عمان الثلاثي الذي ضم وزير الخارجية السوري والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي.
ورحب رئيس البرلمان العربي بالإعلان عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة حفاظا على وحدة الأراضي السورية، وإعلاء مبدأ الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري.
وأكد اليماحي في بيان اليوم الخميس، دعم البرلمان العربي الكامل لجميع الجهود التي من شأنها أن تحقق الاستقرار على الأراضي السورية، وتدعم الوحدة فيما بينهم، وتعزز تطلعاتهم في العيش الكريم بأمن وسلام وازدهار.
