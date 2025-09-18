4 مشروبات ديتوكس تعزز نضارة البشرة وتحافظ على ترطيبها

وبحسب موقع Healthline، إليكِ 4 أنواع فعّالة وسهلة التحضير:
مصنوع من السبانخ، الخيار، التفاح الأخضر والزنجبيل، ويساعد في تنقية البشرة وتعزيز نضارتها.
🔹 عصير الرمان
غني بمضادات الأكسدة، يقي من التجاعيد والتصبغات، ويُفضل شربه مصفى وباردًا.
🔹 عصير الليمون والبرتقال
فيتامين C من الليمون والبرتقال والكيوي يمنح إشراقة طبيعية ويقلل الشوائب الجلدية.
🔹 عصير الكركم
يُغلى مع الماء ويُحلى بالعسل، مفيد لمقاومة حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.
هذه المشروبات ليست فقط صحية، بل تعزز جمال البشرة بطريقة طبيعية وآمنة.
