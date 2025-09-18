الخميس 2025-09-18 03:42 م
 

4 مشروبات ديتوكس تعزز نضارة البشرة وتحافظ على ترطيبها

الخميس، 18-09-2025

الوكيل الإخباري-   تحلم الكثير من الفتيات ببشرة ناعمة ونقية، ويُعد الديتوكس الطبيعي من أسهل الطرق لتحقيق ذلك. فإلى جانب ترطيب الجسم، تساعد هذه المشروبات على تغذية البشرة من الداخل.

وبحسب موقع Healthline، إليكِ 4 أنواع فعّالة وسهلة التحضير:

🔹 العصير الأخضر
مصنوع من السبانخ، الخيار، التفاح الأخضر والزنجبيل، ويساعد في تنقية البشرة وتعزيز نضارتها.
🔹 عصير الرمان
غني بمضادات الأكسدة، يقي من التجاعيد والتصبغات، ويُفضل شربه مصفى وباردًا.
🔹 عصير الليمون والبرتقال
فيتامين C من الليمون والبرتقال والكيوي يمنح إشراقة طبيعية ويقلل الشوائب الجلدية.
🔹 عصير الكركم
يُغلى مع الماء ويُحلى بالعسل، مفيد لمقاومة حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.
هذه المشروبات ليست فقط صحية، بل تعزز جمال البشرة بطريقة طبيعية وآمنة.

 

