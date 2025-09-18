الشاشة المثالية للألعاب.. ماذا تنتقي؟

الوكيل الإخباري- عند التفكير في تطوير جهاز الألعاب، يركز الكثيرون على بطاقة الرسوميات أو المعالج، لكن الشاشة قد تكون العنصر الأهم لتحويل الأداء إلى تجربة بصرية متكاملة.

🔹 معدل التحديث: الشاشات ذات 144Hz أو 240Hz توفر حركة أكثر سلاسة مقارنة بـ 60Hz، ما يمنح ميزة واضحة في الألعاب التنافسية.

🔹 زمن الاستجابة: كلما كان أقل (1-5 ملّي ثانية)، قلت الضبابية والتشويش.

🔹 الدقة:

1080p خيار ممتاز للميزانية والأداء.

1440p يقدم توازنًا رائعًا بين الأداء والجودة.

4K لعشاق الرسوميات القوية، لكن يحتاج جهازًا قويًا.

🔹 ميزات إضافية:

دعم G-Sync / FreeSync للتخلص من التقطيع.

تقنيات HDR ودرجات سطوع عالية لألوان واقعية.

منافذ HDMI 2.1 أو DisplayPort لضمان أعلى أداء.



🕹️ النصيحة الذهبية:

إن كنت لاعبًا تنافسيًا: اختر شاشة سريعة الاستجابة وعالية التحديث.

وإن كنت تفضل ألعاب العالم المفتوح والقصص: ركّز على الدقة والوضوح البصري.



✅ التوازن بين مواصفات جهازك وميزانيتك هو المفتاح.