الشاشة المثالية للألعاب.. ماذا تنتقي؟

الوكيل الإخباري-   عند التفكير في تطوير جهاز الألعاب، يركز الكثيرون على بطاقة الرسوميات أو المعالج، لكن الشاشة قد تكون العنصر الأهم لتحويل الأداء إلى تجربة بصرية متكاملة.

🔹 معدل التحديث: الشاشات ذات 144Hz أو 240Hz توفر حركة أكثر سلاسة مقارنة بـ 60Hz، ما يمنح ميزة واضحة في الألعاب التنافسية.
🔹 زمن الاستجابة: كلما كان أقل (1-5 ملّي ثانية)، قلت الضبابية والتشويش.
🔹 الدقة:
1080p خيار ممتاز للميزانية والأداء.
1440p يقدم توازنًا رائعًا بين الأداء والجودة.
4K لعشاق الرسوميات القوية، لكن يحتاج جهازًا قويًا.
🔹 ميزات إضافية:
دعم G-Sync / FreeSync للتخلص من التقطيع.
تقنيات HDR ودرجات سطوع عالية لألوان واقعية.
منافذ HDMI 2.1 أو DisplayPort لضمان أعلى أداء.


🕹️ النصيحة الذهبية:
إن كنت لاعبًا تنافسيًا: اختر شاشة سريعة الاستجابة وعالية التحديث.
وإن كنت تفضل ألعاب العالم المفتوح والقصص: ركّز على الدقة والوضوح البصري.


✅ التوازن بين مواصفات جهازك وميزانيتك هو المفتاح.

 

