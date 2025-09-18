الخميس 2025-09-18 03:43 م
 

ارتفاع قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي

الخميس، 18-09-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   شهدت بورصة عمان نموا لافتا في القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2025، حيث تصدّر المستثمرون الهنود والكويتيون قائمة النشاط.

وتعكس هذه البيانات استمرار الجذب الذي توفره البورصة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يدعم عمق السوق وسيولته ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الأردني.


احتل المستثمرون الهنود الصدارة بإجمالي ملكية بلغ 1.8 مليار دينار، مسجلا زيادة قوية منذ بداية العام بنسبة 88% أي ما يعادل 844 مليون دينار، ما يعكس اهتماما متزايدا بالاستثمار في السوق الأردني.


جاء الكويتيون في المركز الثاني بقيمة ملكية 1.48 مليار دينار، بزيادة 42% عن العام الماضي، تلاهم السعوديون بملكية بلغت 1.29 مليار دينار بنسبة 20%، مما يؤكد دور المنطقة الخليجية في دعم السوق.


شهدت ملكية المستثمرين البحرينيين ارتفاعا بنسبة 12% لتصل إلى 960 مليون دينار ، كما ارتفعت ملكية الإماراتيين ارتفاعا بنسبة 66% لتصل إلى 836 مليون دينار، بينما سجلت الملكية الصينية 780 مليون دينار بزيادة 26%، ما يعكس اهتماما متناميا من أسواق آسيوية وإقليمية متنوعة.


بينما حافظت بقية الجنسيات الرئيسية على أداء إيجابي، ما يعكس تفاوت مستويات المخاطر والاهتمامات الاستثمارية القطاعية.


بلغ إجمالي ملكية أكبر 20 جنسية 10.14 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.53 مليار دينار بنسبة 33% مقارنة ببداية العام، مما يؤكد أن بورصة عمان تستمر في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز عمق السوق.

 
 
