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وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلة الشخصية .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت عددا من المؤسسات والبلديات والجامعات الحكومية ،اليوم الخميس، عن توفر شواغر وظيفية لديها.اضافة اعلان


كما دعت المؤسسات المرشحين للمقابلة الشخصية .

وتالياً الوظائف والشروط المطلوبة:

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