سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني، أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات اليوم الجمعة، على البقاع الغربي بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان.

