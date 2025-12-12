الجمعة 2025-12-12 02:05 م

سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني

سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني
ارشيفية
الجمعة، 12-12-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-    أفاد مصدر أمني لبناني، أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات اليوم الجمعة، على البقاع الغربي بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان.

وأضاف المصدر، أن الغارات استهدفت مناطق الجرمق والزرارية وإقليم التفاح وعرمتى الريحان وأنصار.

 
 


