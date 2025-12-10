بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

"فيفا"، يرفض فيه وبشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم (المثلية الجنسية) خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران والمقررة إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
وأوضح الاتحاد المصري في الخطاب، أنه مع التزام فيفا بضمان بيئة محترمة وترحب بجميع الجماهير، ومن أجل الحفاظ على روح الوحدة والسلام، فإنه من الضروري تجنب إدراج أنشطة من الممكن أن تثير حساسيات ثقافية ودينية بين المشجعين، الحاضرين من كلا البلدين، وهما مصر وإيران، خاصة أن تلك الأنشطة تتعارض ثقافياً ودينياً مع البلدين.
وأكد الاتحاد المصري في الخطاب المرسل إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، أنه تم تداول معلومات تفيد بقرار اللجنة المحلية المنظمة وتخطيطها لإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم (المثلية الجنسية) خلال تلك المباراة، وأنه يرفض تماماً مثل هذه الأنشطة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين
-
أكثر من 100 ألف كمبودي أُجلوا من مناطق حدودية مع تايلاند خلال الاشتباكات
-
ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله
-
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو
-
مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
-
تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية
-
بريطانيا تفرض قيودا على 5 كيانات وفردين كجزء من العقوبات ضد روسيا