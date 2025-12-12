الكهرباء الأردنية: تعاملنا مع البلاغات خلال المنخفض الجوي في وقت قياسي

وقال المحارمة إنه منذ بداية تأثير المنخفض، زاد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير، لا سيما مع انتشار أجهزة التدفئة والأجهزة الكهربائية الأخرى التي تعتمد على الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم تفعيل خطط طوارئ مُعدّة مسبقًا، تشمل زيادة عدد الغرف الميدانية في مناطق الخدمة بمحافظات الوسط الأربعة، وذلك لمواكبة الزيادة في الاستهلاك وتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يخص البلاغات التي تلقتها الشركة، أكد المحارمة أن استجابة فرق العمل كانت سريعة جدًا، حيث تحسنت أرقام الاستجابة بشكل ملحوظ، مما يعكس قدرة الشركة على التعامل مع الظروف الجوية الصعبة في وقت قياسي.
