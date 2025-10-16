قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" لشهر أيلول 2025، أن قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بلغت نحو 4.69 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، من خلال نحو 70.9 مليون حركة مالية نُفذت عبر نظام "جوموبي".

اضافة اعلان



وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.7 مليون مستخدم مع نهاية أيلول، بارتفاع نسبته 1.4% عن الشهر السابق، يشكل الأردنيون منهم 87.8%، في حين بلغت نسبة المستخدمين من غير الأردنيين 12.2%.



وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال استحوذ على النسبة الأكبر من العمليات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية بنسبة 87%، تلاه السحب النقدي بنسبة 1.4%، ثم عمليات الشراء بنسبة 10.9%، بينما شكلت الإيداعات نحو 0.7% من إجمالي الحركات.