قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.7 مليون مستخدم مع نهاية أيلول، بارتفاع نسبته 1.4% عن الشهر السابق، يشكل الأردنيون منهم 87.8%، في حين بلغت نسبة المستخدمين من غير الأردنيين 12.2%.
وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال استحوذ على النسبة الأكبر من العمليات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية بنسبة 87%، تلاه السحب النقدي بنسبة 1.4%، ثم عمليات الشراء بنسبة 10.9%، بينما شكلت الإيداعات نحو 0.7% من إجمالي الحركات.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة التحويلات المالية 464.9 مليون دينار خلال أيلول، فيما سجلت عمليات السحب 19.3 مليون دينار، والمشتريات 62.3 مليون دينار، والإيداعات 12.1 مليون دينار.
