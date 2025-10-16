الخميس 2025-10-16 01:48 م
 

طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ارشيفية
ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير.

ودعت الوزارة، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 22 الشهر الحالي.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
