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الإثنين، 30-08-2021 09:57 ص

آكل النحل أزرق الحلق أجمل طيور الصين - صور

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الوكيل الإخباري - نجح لي جوتشاو، عضو جمعية المصورين بمحافظة ووبينغ من مقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، بعد شهرين ونصف من التعقب، في تصوير طائر آكل النحل أزرق الحلق، في محمية ليانغيشان الطبيعية الوطنية بفوجيان.

وفقًا للتقارير، فإن سرب آكل النحل الذي تم تعقبه يضم ما بين 60 و80 طائرًا
ويعد آكل النحل أزرق الحلق طائرا وطنيا صينياً محميا من الدرجة الثانية. ويتراوح طول جسمه بين 26 و28 سم، ويتميز بريشه اللامع.

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وإلى جانب منظره الجميل، يتمتع بقيمة عالية في مجال البحث العلمي ويعتبره البعض "أجمل طائر في الصين"، بحسب صحيفة الشعب الصينية.




 

المصدر - البيان 

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