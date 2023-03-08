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الأربعاء، 08-03-2023 11:07 ص

أثناء عرض الفيلم.. شاهد مشاجرة عنيفة بين امرأتين داخل قاعة سينما في فرنسا

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو صادم يظهر اللحظة التي تشاجر فيها، مجموعة من جمهور السينما الفرنسية، أثناء عرض فيلم Creed III.

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وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يعرض فيلم الملاكمة لمايكل بي جوردان للمرة الأولى بقاعات السينما، حيث يظهر الممثل الأمريكي للمرة الثالثة في دور Adonis Creed في سلسلة Rocky.


واوضحت الصحيفة أنه في نهاية الفيلم ، قررت امرأتان من عشاق الأفلام أن تدخلان في مواجهة مع بعضهما.


وفي الفيديو الذي تمت مشاركته على تويتر، يمكن رؤية امرأتين تقاتلان وسط ذهول المتفرجين الذين يركضون إلى خارج قاعة السينما خوفاً من الشجار المندلع، بينما يحاول الآخرون التدخل، لفض المشاجرة.


يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه الفيلم أرقامًا قياسية لكل من نوع الفيلم الرياضي والامتياز في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث حقق 58.7 مليون دولار من إيرادات شباك التذاكر، وفقًا لتقديرات الاستوديو التي تم إصدارها يوم الأحد.

 

 

 

صدى البلد 

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