أخطاء شائعة في صنع القهوة يرتكبها الجميع

الوكيل الاخباري - يبدأ الكثير من الأشخاص يومهم مع فنجان القهوة الصباحي كعادة لا يمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك، فإن الكثير منهم يستخف بكيفية تحضير هذا المشروب مما قد يفسد مذاقه ونكهته.

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نشر موقع "ميديك فوريوم" الطبي تقريرا أفاد فيه بأن القهوة تساعد بشكل أساسي في تحسين الدورة الدموية عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحفيز تدفق الدم.

ومن العجائب التي تجعل القهوة ذات قيمة عالية هي مضادات الأكسدة التي تتضمنها، ويقال أن هذا المشروب الساخن مفيد للصداع والربو، وتساعد أيضا على درء الإصابة بمرض السكري ومرض باركنسون والزهايمر.



وذكر التقرير أن قلة قليلة من الناس يعرفون كيفية تحضير القهوة بشكل صحيح، وخاصة القهوة المفلترة، وتشمل الأخطاء الشائعة لتحضير القهوة ما يلي:



- الخطأ الأول: وضع القهوة في الثلاجة

هناك اعتقاد خاطئ بأنه من الأفضل حفظ القهوة في الثلاجة لأن ذلك سيوفر نكهة دائمة ومميزة لها، ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح، يجب تفادي وضع القهوة في الثلاجة لأن القهوة بتلك الحالة تمتص روائح الأطعمة الأخرى مما يؤثر على رائحتها، بدلاً من ذلك، يجب أن تبقى القهوة بعيدة عن الروائح الأخرى وعن الثلاجة.



- الخطأ الثاني: تناول القهوة القديمة

إذا كنت نادرا ما تشرب فنجانا من القهوة، ستبقى العبوات لديك لفترة زمنية أطول بكثير من الشخص الذي يشرب هذا المستحضر باستمرار، وتبقى العبوات مفتوحة لفترات طويلة أيضا، وبالتالي فإن القهوة القديمة تكون ذات مذاق غير محبب وتفقد مذاقها الشهي بل وتصبح مرة أيضا.



- الخطأ الثالث: استخدام الماء المغلي

يميل الكثيرون عند صنع القهوة التركية إلى سكب الماء المغلي على القهوة على الفور، إلا أن الماء الساخن ضار بشكل خاص بطعم المشروب، لأنه يسهم في إطلاق مواد مريرة من القهوة، وتتبخر الرائحة أيضا في وقت قصير جدا، وتعتبر القهوة بتلك الحالة ضارة أيضا بالمعدة، لذا من الأفضل تحضير القهوة بدرجة حرارة ماء تتراوح من 90 إلى 95 درجة مئوية.



- الخطأ الرابع: استخدام نوعية رديئة من الماء

غالبا ما يعتمد طعم القهوة على جودة المياه المستخدمة، يفضل عدم استخدام ماء الصنبور واستبداله بالمياه المعدنية أو المياه المرشحة النقية وذلك للحصول على قهوة ذات طعم مركز وشهي.

سبوتنيك