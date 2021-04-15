الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 02:10 م

يقع فيها الجميع.. 5 أخطاء شائعة في طبخ الأرز وكيفية إصلاحها

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الوكيل الاخباري - يعتبر طبق الأرز من الأطعمة الشعبية في مختلف أنحاء العالم، إذ يمنح الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات والكربوهيدرات، ما يجعل الكثير من الشعوب يعتمدون عليه كغذاء رئيسي ورخيص نسبيا. 

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وفي حين أن طبخ الأرز قد يبدو أمرا سهلا، لكن من السهل أيضا إفساده، وفيما يلي بعض الطرق الشائعة التي يمكن أن يفسد فيها الأرز، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية طهي الأرز بطريقة صحيحة، بحسب مجلة Taste of Home المتخصصة في التغذية. 

 

* كيفية إصلاح الأرز المحروق:
ربما يعني القدر المحروق أن الموقد كان مرتفعًا جدًا، ضع الموقد على أقل إعداد، يجب أن يقوم البخار بعملية الطهي، وليس الموقد.
تأكد أيضًا من أنك تستخدم قدرًا ثقيل القاع، فالقدر الرفيع سيعرض حبيبات الأرز لحرارة مباشرة أكثر من اللازم.


* كيفية إصلاح الأرز اللّزج:
تحقق مرة أخرى من قياسات الأرز والسائل، إذ تعتمد النسبة المثالية من الأرز إلى الماء على نوع الأرز الذي تصنعه والطريقة التي تستخدمها في طهيه.
وكقاعدة عامة: 1 كوب أرز + 2 كوب ماء = 3 أكواب أرز مطبوخ. تنجح هذه النسبة عادةً في طبخ الأرز الأبيض والبني على الموقد. ومع ذلك، من الجيد دائمًا الرجوع إلى إرشادات العبوة للحصول على النسب الدقيقة، خاصةً إذا كان نوعًا مختلفًا من الأرز.


* كيفية إصلاح الأرز غير المطبوخ جيدًا:
تأكد من أن غطاء القدر مُحكم الغلق، إذا لم يكن الغطاء مغلقًا بشكل صحيح، فسيخرج البخار من القدر بدلاً من طهي الأرز. وللسبب نفسه، تجنب رفع الغطاء لتفقد الأرز، فهذا يقطع عملية الطهي.
في حال لم ينضج الأرز تماما، وكان طعمه ما يزال مقرمشًا جدًا بعد انتهاء وقت الطهي، اتركه على نار خفيفة لفترة أطول قليلاً.


* كيفية إصلاح تكتل الأرز:
سواء كنت تطبخ أرزًا أبيض عاديًا أو أرز بسمتي أو أرز سوشي، اشطفه قبل الطهي. شطف الأرز يزيل النشا الزائد، وهو ما يسبب التكتل.
يمكنك أيضًا إضافة قدر قليل جدا من الزيت أو الزبدة إلى الوعاء للمساعدة في منع الالتصاق أكثر. ومع ذلك، ليس من الضروري شطف جميع أنواع الأرز.


* كيفية إصلاح الأرز المطبوخ بشكل غير متساو:
نعلم أنه من المغري الحفر في قدر من الأرز بمجرد أن ينضج، لكن دعه يرتاح أولاً! ارفع القدر عن النار واتركه مغطى لمدة 10 أو 15 دقيقة. سيسمح ذلك بإعادة توزيع الحرارة داخل القدر، مما يؤدي إلى نضج الأرز بشكل متساوٍ.
وبمجرد أن ينضج الأرز يستريح، يمكن بعدها فركه بالشوكة أو مجداف الأرز قبل تقديمه.

 

سبوتنيك

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