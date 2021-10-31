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الأحد، 31-10-2021 12:50 م

أخطر ممر زجاجي.. أعجوبة صينية على ارتفاع 300 متر - صور

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الوكيل الإخباري - لا تقتصر الصين على أعجوبة سورها العظيم، بل تتعداها لعجائب أخرى، بينها «أخطر ممر زجاجي حول قمة جبل»، أخذ مكانه حول جبل تيانمن بإقليم مقاطعة هونان جنوب البلاد.

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ووفقاً لمواقع إخبارية، أقيم الممر الزجاجي في نقطة بجبل «تيانمن» بطول يصل لنحو 430 متراً، وارتفاع يفوق الـ 300 متر، وهو يربط بين قمتين من الحديقة الطبيعية في مقاطعة هونان.

 

وعند افتتاحه عام 2016، أصيب الزوار بحالة رعب عند المشي على طول الممر الزجاجي حول قمة الجبل، حيث تجنب العديد منهم النظر إلى الأسفل، بينما استمتع آخرون بالمناظر الخلابة، والتقاط صور سيلفي شخصية.


وفي أكتوبر عام 2015، دار جدل واسع حول بناء جسر زجاجي في حديقة Shiniuzhai الوطنية في هونان، عندما لاحظ السياح ظهور شقوق تحت أقدامهم في الزجاج، وأوضح مكتب السياحة المحلية حينذاك أن تلك الشقوق كانت بسبب سقوط قدح صلب من يد سائح على الجسر.




 

المصدر - البيان 

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