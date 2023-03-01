أمريكا..امرأتان تحتجزان في الثلج داخل السيارة 5 أيام- صور

الوكيل الإخباري - تم العثور على امرأتين أمريكيتين على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد أن تقطعت بهما السبل داخل سيارتهما في الثلج لمدة خمسة أيام.



وعلقت كيمبرلي بوشارد (51 عاماً) وأنجيلا بوسيل (50 عاماً) من ميدكوست، بسيارتهما في منطقة نائية بالقرب من بحيرة نيكاتوس في مقاطعة هانكوك بولاية مين.

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وفقدت المرأتان اللتان تعانيان من إعاقات ذهنية يوم الثلاثاء الماضي بعد قيادتهما بطريق الخطأ إلى ماساتشوستس بدلاً من مين مول، حيث كانتا تعتزمان الذهاب للعب البولينج. وبعد تلقي توجيهات من أفراد الأسرة وضباط الشرطة، توقفت هواتفهما عن العمل.

وقدمت شقيقة السيدة بوشارد بلاغاً إلى شرطة توبشام يوم الأربعاء عن فقدانهما، وركز المحققون على المنطقة التي ظهر فيها الهاتف المحمول لبوشارد لآخر مرة، ولكنهم اكتشفوا لاحقاً أن المرأتين كانتا على بعد أكثر من 300 ميل، ونفد الوقود في سيارتهما صباح السبت وبقيتا بدون تدفئة في درجات حرارة شديدة البرودة.



وفي نهاية المطاف، تمكن الحارس براد ريتشارد من العثور على المرأتين بالصدفة على مسار عربة ثلجية، وتم إنقاذهما بعد ظهر يوم الأحد.

وتم نقل المرأتين إلى المستشفى، حيث عولجت السيدة بوسيل من صدمة الصقيع. وأصيبت السيدة بوشارد ببعض الكدمات وشد العضلات وبقيت في المستشفى أثناء الليل، وخرجتا من المستشفى في نفس اليوم.



ونشر قسم شرطة توبشام صورة للمرأتين تبدوان سعيدتين وتبتسمان على فيسبوك. وأعلنت الشرطة أن البحث عنهما قد انتهى بنجاح وشكرت جميع الأجهزة والأفراد الذين ساعدوا في جهود البحث.













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