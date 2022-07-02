أمريكا .. رجل يفوز بـ 250 الف دولار بسبب رؤية في المنام

الوكيل الإخباري-فاز رجل في ولاية فرجينيا الأمريكية، بجائزة يانصيب قدرها 250000 دولار "ما يقارب " 177 الف و 250 دينار أردني " وذلك من خلال رؤية جاءته أثناء نومه بأرقام اليانصيب الصحيحة للفوز وفق ما نقلت صحيفة " newsweek " الأمريكية.

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وبالتفاصيل ، أنفق اللاعب" ألونزو كولمان " ، دولارين فقط لوضع الرهان الذي حصد له ربع مليون دولار بعد لعب سلسلة أرقام تبدو غير محتملة ولكنها الفائزة ، 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18. في المنام ، لذلك ذهب إلى متجر محلي في البلاد واشترى تذكرة يانصيب.



وأخبر كولمان ، مسؤولي اليانصيب بعد تطابق الأرقام أنه كان يحلم بالأرقام الفائزة مسبقًا.

وأضاف واصفًا اللحظة التي أدرك فيها أن حلمه قد تحقق: "كان من الصعب تصديق ذلك!



