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السبت، 02-07-2022 11:56 ص

أمريكا .. رجل يفوز بـ 250 الف دولار بسبب رؤية في المنام

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الوكيل الإخباري-فاز رجل في ولاية فرجينيا الأمريكية، بجائزة يانصيب قدرها 250000 دولار "ما يقارب " 177 الف و 250 دينار أردني  " وذلك من خلال رؤية جاءته أثناء نومه بأرقام اليانصيب الصحيحة للفوز وفق ما نقلت صحيفة " newsweek " الأمريكية.

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وبالتفاصيل ، أنفق اللاعب" ألونزو كولمان " ، دولارين فقط لوضع الرهان الذي حصد له ربع مليون دولار بعد لعب سلسلة أرقام تبدو غير محتملة ولكنها الفائزة ، 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18. في المنام ، لذلك ذهب إلى متجر محلي في البلاد واشترى تذكرة يانصيب.


وأخبر كولمان ، مسؤولي اليانصيب بعد تطابق الأرقام أنه كان يحلم بالأرقام الفائزة مسبقًا.

 

وأضاف واصفًا اللحظة التي أدرك فيها أن حلمه قد تحقق: "كان من الصعب تصديق ذلك!

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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