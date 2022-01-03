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الإثنين، 03-01-2022 11:13 ص

أمريكية تفقد 100 كيلو من وزنها خوفا من الموت - صورة

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الوكيل الإخباري - استطاعت سيدة أميركية  من ولاية تكساس، تبلغ من العمر 43 عامًا، أن تفقد حوالي 100 كيلو من وزنها، بعد أن مرت بتجربة سيئة، كادت تودي بحياتها، إذ عانت من تسارع كبير في ضربات القلب.

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وقالت ليفر: "لو قد وصل نبض قلبي، 236 وأنا جالسة في العمل، وكان يجب أن أغير نمط حياتي، وإلا سأصاب بنوبات قلبية، وهو ما أخبرني به طبيبي".

وقررت ليفر وقتها، الالتزام ببرنامج "أوبتافيا" لإنقاص الوزن، وظهرت ليفر في الذكرى العشرين لمجلة "بيبول" لإصدارها السنوي "نصف حجمكم". 

 


 

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