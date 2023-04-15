السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 02:18 م

إسبانية تخرج إلى النور بعد قضاء 500 يوم في كهف على عمق 70 مترا

7f62f330-3803-406b-9c99-1635b7540b72


الوكيل الإخباري - خرجت إسبانية تبلغ من العمر 50 عاماً إلى النور، بعدما قضت 500 يوم في كهف على عمق 70 متراً خارج غرناطة ومن دون أي اتصال بالعالم الخارجي، وتحدثت عن مرور الوقت بسرعة وعدم رغبتها في الخروج.

اضافة اعلان

 

وقال الفريق الداعم لبياتريث فلاميني، وهي لاعبة تمارس الرياضات الخطرة وتتسلق الجبال، إنها حطمت رقماً قياسياً عالمياً لأطول فترة يقضيها الإنسان في كهف، وحظيت تجربتها بمراقبة حثيثة من علماء يسعون لمعرفة المزيد عن قدرات العقل البشري، وإيقاع الساعة البيولوجية.

وكانت فلاميني تبلغ من العمر 48 عاماً عندما دخلت الكهف، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين بمفردها تحت الأرض.


وبدأت فلاميني مغامرتها يوم السبت 20 نوفمبر 2021، وخرجت إلى النور، أمس الجمعة، بجنوب إسبانيا، وكانت تضع نظارة داكنة وتحمل معداتها وتبتسم ابتسامة عريضة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
240225

أدعية سهلة يحفظها الأطفال في ليلة القدر

image

المياه تقذف أطنانا من الروبيان على أحد شواطئ إقليم بريموريه الروسي

main_image6436a40e5b727

إليك النظارة الشمسية الأكثر مناسبة لقيادة السيارة

x1080

قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا - فيديو

239084

جدول خاص بالتنظيف العميق لغرف المنزل قبل عيد الفطر

thumbs_b_c_f269d4b3c3774c147e45579cf1d9d30e

صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

أخبار متعلقة
غ6غ6غ6غ

اختفاء 3 من متسلقي شيربا بعد سقوطهم على جبل إفرست