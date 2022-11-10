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الخميس، 10-11-2022 12:01 م

إنقاذ طفلة حبستها عائلتها منذ 7 سنوات في ألمانيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أنقذت الشرطة الألمانية طفلة عمرها 8 سنوات حبستها عائلتها في غرفة وعاشت 7 سنوات من العزلة.

ونشرت مجلة "بيلد" قصة حزينة للطفلة الألمانية، التي تم إنقاذها، مشيرة إلى أنها بدت ضعيفة لدرجة أنها بالكاد تستطيع صعود الدرج بمفردها.

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وحسب ما نشرته المجلة فقد اختفت الطفلة في عام 2015 عندما كان عمرها حوالي 18 شهرا، وقضت معظم حياتها معزولة في غرفة واحدة في منزل أجدادها بأتندورن، في دورتموند.


وأفادت بأنه لم تظهر عليها أي علامات على الإساءة الجسدية أو سوء التغذية، بدت وكأنها لم تر النور منذ أن كانت طفلة صغيرة جدا.

 

وذكرت أنها أخبرت الأخصائيين الاجتماعيين أنها لم تخرج من المنزل لسنوات عديدة ولم تسافر أبدا في سيارة أو شاهدت غابة أو رأت الشوارع، كما أنها لم تذهب إلى المدرسة قطّ، وليس لديها أصدقاء.


وولدت الفتاة التي تحمل "ماريا" في ديسمبر 2013، بعد فترة وجيزة من انفصال والدتها ووالدها.

 


وتم وضع الفتاة مؤقتا مع أسرة حاضنة وتخضع لمراقبة طبية ونفسية عن كثب.


وتواجه الأم ما يصل إلى 10 سنوات سجنا إذا أدينت باحتجاز ابنتها أو الإساءة إليها، على الرغم من أن المدعين لم يوجهوا اتهامات ضدها أو ضد أجدادها.

 

 

 

روسيا اليوم 

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