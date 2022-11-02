الأربعاء 02-11-2022
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الأربعاء، 02-11-2022 10:10 ص

الألمان يعودون لـ 'عصر الحطب' بعد ارتفاع فواتير الكهرباء-فيديو

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الوكيل الإخباري - بدأ اتجاه الألمان بشكل متزايد وملحوظ إلى تفضيل استخدام مدافئ الحطب، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في بلدهم.

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تقول هايكه، وهي ألمانية تعيش مع عائلتها في برلين لـ "يورونيوز"، إنها ستستخدم هذا العام الحطب للتدفئة بدلاً من استهلاك الغاز أو الكهرباء بعد ما تضاعفت الأسعار في جميع أنحاء البلاد.

 

هايكه واحدة من المواطنين الألمان الذين اتجهوا نحو أنظمة التدفئة البديلة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

تؤكد هايكه أن العديد من الأشخاص لجؤوا إلى الغابات والبساتين القريبة من بيوتهم من أجل قطع الأشجار والحصول على الحطب. 

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