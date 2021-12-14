الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز يؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الحوار

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الشمالي: المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية

الملكة رانيا: معايدتنا تجتمع في نسيج ليحيك ثوباً أردنياً من الوحدة والتعايش والمحبة

الثلاثاء، 14-12-2021 11:40 ص

إيلون ماسك شخصية العام في مجلة 'تايم' الأميركية

image (5)


الوكيل الإخباري - حصل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على لقب "شخصية العام" من مجلة تايم، وهو العام الذي أصبحت فيه شركته للسيارات الكهربائية أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم وأطلقت فيه شركته للصواريخ أول رحلة إلى الفضاء بطاقم من المدنيين.

وقال إدوارد فيلسنتال رئيس تحرير المجلة "لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع، تمنح مجلة تايم إيلون ماسك (لقب) شخصية العام لعام 2021".

اضافة اعلان

 

وربط فيلسنتال بين اختيار ماسك لهذا العام "وتشارلز ليندبيرج الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي".


وبحسب المجلة فإن "شخصية العام" تعني الشخص "الأكثر تأثيرا في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ".

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
El-Sisi

السيسي يصدر قرارا بشأن طفل قتل بغرض السرقة

143-130128-banning-electric-scooters-transport-london-reason_700x400

حظر السكوتر الكهربائي في لندن

image (3)

الهندية هارناز ملكة جمال الكون 2021

image (2)

ملياردير ياباني ينشر مقطع فيديو مذهلاً للأرض من الفضاء

image (1)

151 ألف قطعة فنية لأشهر المبدعين في مستودع هولندي

_122075021_gettyimages-504776610-594x594

بسبب زوجين من سوريا.. سجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة

أخبار متعلقة
elon-musk-neuralink_chips_cerebro.jpeg_1026485750

إيلون ماسك يبدأ زرع رقاقاته داخل أدمغة البشر في 2022.. ويحدد أول الحاصلين عليها

image

أغنى رجل في العالم بلا منزل