احذر الوقوع فيها- 6 أخطاء شائعة عند استعمال الإير فراير

الوكيل الإخباري - ترتكب بعض النساء عادات خاطئة عند استعمال المقلاة الهوائية أو الإير فراير، تتسبب في عدم طهي الطعام بصورة جيدة وتؤثر سلبًا على صحة الجسم.



أخطاء عند استعمال المقلاة الهوائية

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1- إضافة الكثير من الطعام

يجب عدم إضافة الكثير من الطعام إلى المقلاة الهوائية، لترك مساحة لكل قطعة، حتى يصل إليها الهواء الساخن من جميع الجوانب، ومن ثم الحصول على القوام المقرمش.



2- عدم تجفيف اللحوم

من الضروري تجفيف اللحوم قبل وضعها في الإير فراير، لأن اللحم الرطب يستغرق وقتًا أطول في الطهي، بينما الجاف يتحول للون البني بسرعة كبيرة.

3- نسيان تسخين المقلاة الهوائية

بنبغي ضبط الإير فراير على درجة حرارة مناسبة قبل بضع دقائق من وضع الأطعمة في السلة، لأن نسيان تسخينها يؤدي إلى عدم طهي الطعام بصورة جيدة.



4- عدم تدوير اللحم والخضار

يتعين على النساء تقليب اللحوم والخضروات في المقلاة الهوائية بين حينٍ وآخر، لأن إهمال هذه العادة قد يؤدي إلى طهي اللحم والخضار بشكل غير متساوٍ.

5- عدم إضافة الزيت

هناك اعتقاد شائع يفيد بأنه لا حاجة للزيت عند طهي الطعام في المقلاة الهوائية، وهذا غير صحيح، لأن بعض أنواع الإير فراير تحتاج إلى ملعقة منه.



6- عدم تنظيف المقلاة الهوائية

لا بد من تنظيف الإير فراير بعد كل استخدام، لإزالة الشحوم والبقع، لأن إهمال نظافتها يؤدي إلى نقل نكهة سيئة إلى الطعام، بالإضافة إلى زيادة نمو البكتيريا والجراثيم بداخلها.



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