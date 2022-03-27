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الأحد، 27-03-2022 03:46 م

اختبر قوة ملاحظتك.. كم عدد الكائنات التي تراها في هذه الصورة؟

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الوكيل الاخباري - من الجيد أن نمارس التمارين الخاصة بقوة الملاحظة لتنشيط التركيز وتقوية الذاكرة، خاصة مع الصور التي تعتمد على الخدع البصرية.

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وفي هذا السياق، أعدت "العربية.نت" صورة مركبة تشمل 10 كائنات، ما بين حيوانات وطيور وأسماك وحشرات.


وندعوك عزيزي القارئ لاختبار سريع لقوة ملاحظتك وحدة تركيزك. فأطل النظر إلى الصورة جيداً.

 

والآن عزيزي القارئ، كم عدد الكائنات التي تراها في الصورة؟
الإجابة


هذه هي الـ10 كائنات التي تشملها الصورة:

الكلب


القطة


الأسد


الفيل


الزرافة


الذئب


الحصان


السمكة


الفراشة


النسر


المصدر : العربية

 

 

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