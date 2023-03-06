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الإثنين، 06-03-2023 10:17 ص

ارتفاع مبيعات تذاكر اليانصيب في الصين خلال يناير

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الوكيل الإخباري -   أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية ارتفاع مبيعات تذاكر اليانصيب في الصين خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8ر7%، على أساس سنوي، لتسجل 33.22 مليار يوان (4.81 مليار دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بالمبيعات القوية لتذاكر اليانصيب الرياضي.

وبلغت قيمة مبيعات تذاكر اليانصيب لدعم نظام الرفاه العام 10.84 مليار يوان في يناير الماضي، في انخفاض بنسبة 4ر22% عن العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين.

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أما تذاكر اليانصيب لغرض دعم القطاع الرياضي، فارتفعت مبيعاتها بواقع5.54 مليار يوان، أو 32.9%، على أساس سنوي، لتصل إلى 22.38مليار يوان.


وبموجب قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تُستخدم الأموال التي يتم جمعها من مبيعات التذاكر لتغطية النفقات الإدارية ومشاريع الرفاه العام وتمويل الجوائز. 

 

 

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