الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 27-02-2023 11:11 ص

عمرها 3000 سنة.. اكتشاف زلاجات جليد في الصين - صورة

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الوكيل الإخباري - اكتُشفت زلاجات جليد أثرية مصنوعة من عظام الحيوانات، يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، في موقع أثري بإقليم شينجيانج في الصين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اجتماع عقد مؤخراً حول العمل الأثري بالمنطقة.

ونقلت (شينخوا) عن روان تشيو رونج، الباحث في معهد شينجيانج للآثار الثقافية وعلم الآثار، رئيس الفريق الأثري، أن زلاجات الجليد العظمية المذكورة اكتُشفت في موقع دفن كبير يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين الـ16 والـ15 قبل الميلاد.

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