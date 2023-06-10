استعراض نادر لطواف الوداع خلال موسم الحج قبل 50 عاما

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو نادر يعود للزمن الجميل، يظهر طواف الوداع الذي صُور خلال موسم الحج عام 1394هـ – 1974م. ويظهر الفيديو الحجاج وهم يطوفون بحماس ونشاط حول الكعبة المشرفة في طواف الوداع، رغم الازدحام الشديد وحرارة الشمس المرتفعة.

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يعتبر هذا المقطع المصور من الزمن الجميل حافلاً بذكريات الحجاج، حيث يعود تاريخه لنحو ٥٠ سنة مضت، وما زال يخلد في ذاكرتهم حتى اليوم.

فيديو نادر لـ طواف الوداع صُور في موسم الحج عام ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.قبل نحو ٥٠ سنة تقريباً .. pic.twitter.com/bJv4ZRMsLm May 13, 2023

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