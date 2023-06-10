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السبت، 10-06-2023 10:35 ص

استعراض نادر لطواف الوداع خلال موسم الحج قبل 50 عاما

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الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو نادر يعود للزمن الجميل، يظهر طواف الوداع الذي صُور خلال موسم الحج عام 1394هـ – 1974م. ويظهر الفيديو الحجاج وهم يطوفون بحماس ونشاط حول الكعبة المشرفة في طواف الوداع، رغم الازدحام الشديد وحرارة الشمس المرتفعة.

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يعتبر هذا المقطع المصور من الزمن الجميل حافلاً بذكريات الحجاج، حيث يعود تاريخه لنحو ٥٠ سنة مضت، وما زال يخلد في ذاكرتهم حتى اليوم.

 

 

 

صدى 

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