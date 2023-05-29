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الإثنين، 29-05-2023 10:37 ص

مناورة خطيرة لطيار بطائرة رئاسية في الأرجنتين تثير الجدل - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول العديد من المستخدمين مقطع فيديو يُظهر طيارًا يقوم بمناورة خطيرة على متن طائرة رئاسية أرجنتينية بقيمة تقارب 20 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة البريطانية “ديلي ميل”، كانت مهمة الطيار ليوناردو بارون نقل الطائرة الرئاسية الجديدة من ميامي إلى بوينو أيريس، إلا أنه قام بمناورة خطيرة في مطار خورخي نيوبري.

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وأظهر الفيديو اللحظة التي كان فيها بارون على ارتفاع 147 قدمًا تقريبًا فوق المدرج وكان على وشك الهبوط على طائرة بوينج 737-256، ولكن قام بارون بمناورة خطيرة بإمالة الطائرة البيضاء والسماء الزرقاء إلى الجانب الأيسر لبضع ثوانٍ قبل أن يقوم بتصويبها وهو يتجه نحو نهر لا بلاتا.


وبحسب الصحيفة، فإن بارون تجاهل تعليمات برج المراقبة وطلب منه البقاء على ارتفاع 3000 قدم فوق سطح الأرض أثناء عملهم على إخلاء طائرة أخرى في المطار.

 

 

 

 

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