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الأربعاء، 02-08-2023 10:39 ص

اسكتلندي يعثر على عظام دولفين عمرها 8000 عام

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الوكيل الإخباري - عثر مواطن اسكتلندي من مدينة ستيرلينغ على عظام دولفين كبير يبلغ عمرها نحو 8000 عام، خلال حفره بركة في حديقته لإنشاء مسبح، .

ويقول موراي كوك، عالم الآثار من ستيرلينغ: «قد يكون هذا الاكتشاف هو الأول في أسكتلندا خلال أكثر من قرن».

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وتعود هذه العظام التي عثر عليها إلى دولفين قاروري الأنف يصل طوله إلى ثلاثة أمتار. وعثر المواطن في طبقة الطين على عمق 80 سم، إضافة إلى عظام الدولفين، على أداة شغل مكسورة مصنوعة من قرن الوعل، كانت تستخدم في تقطيع اللحوم. ويبدو أن الدولفين كان من ضمن مأكولات السكان .


وقد تم تسليم جمجمة الدولفين إلى المتحف الوطني في أسكتلندا لدراستها بصورة مفصلة وتحديد عمر الدولفين بدقة باستخدام طريقة الكربون المشع. أما بقية أجزاء الهيكل العظمي فقد بقيت في الأرض، وسوف تستخرج لاحقاً.


يذكر أنه في عام 1897 عثر على عظام حوت في ضواحي مدينة ستيرلينغ، وهذه أول مرة يعثر فيها في المنطقة على عظام دولفين قديم.

 

روسيا اليوم 

 

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