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الخميس، 21-07-2022 10:24 ص

اعلان هام من "نتفلكس" لمن يشارك حسابه مع آخرين !

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الوكيل الإخباري-تختبر شركة "نتفلكس" إمكانية رفع رسوم الاشتراك الشهري في خدماتها، في حال شارك زبائنها حساباتهم مع الأقارب أو الأصدقاء، وستبدأ تجربة ذلك بالفعل في 5 دول بأميركا اللاتينية.

وحسب تقرير لمجلة "تايم" الأميركية، ستطبق سياسة "نتفلكس" الجديدة في الأرجنتين والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان.

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وسيكون على مشتركي "نتفلكس" في هذه الدول دفع مبلغ إضافي بسيط، يبلغ ما يعادل 1.7 دولار في الأرجنتين و3 دولارات في البلدان الأربعة الأخرى، على قيمة الاشتراك الشهري، في حال شاركوا حساباتهم مع آخرين.


وستطبق هذه الزيادة في حال استخدام "نتفلكس" على شاشات التلفزيون فقط، مع استثناء الأجهزة الذكية الأصغر مثل الهاتف والكمبيوتر، حيث تسعى الشركة العملاقة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة عائداتها.

 

وكانت الشركة أعلنت مؤخرا أنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين.


سكاي نيوز

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