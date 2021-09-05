الأحد 05-09-2021
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الأحد، 05-09-2021 01:44 م

اكبر معمرة في تركيا تتعافى من فيروس كورونا - صورة

لاتالاتالاا


الوكيل الإخباري - نجت سيدة تركية تبلغ من العمر 116 عامًا من براثن كوفيد-19، ما يجعلها واحدة من أبرز المعمرين الذين تمكنوا من هزيمة الفيروس.

إلى هذا، نقلت عائشة كاراتاي من العناية المركزة حيث كانت ترقد إلى جناح عادي، وفقا لما ذكره ابنها إبراهيم لوكالة أنباء ديميرورين يوم السبت.

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وقال "والدتي مرضت في سن 116 وظلت في وحدة العناية المركزة لثلاثة أسابيع.. صحتها جيدة جدا الآن وهي تتحسن.


 

المصدر - لبنان 24

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