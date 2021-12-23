اكتشاف ممر تحت الأرض بطول 1609 كم يربط جزر غالاباغوس ببنما

الوكيل الإخباري - وجد علماء الجيولوجيا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (PNAS) إجابة للسؤال عن سبب العثور على الصخور البركانية في بنما على الرغم من عدم وجود نشاط بركاني مكثف في المنطقة.

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ولم يتمكن العلماء لعدة عقود من تفسير اكتشاف بقايا النشاط البركاني في بنما، واتضح أن هذه الصخور قد حملتها "رياح الوشاح" من خلال "ممر تحت الأرض" من جزر غالاباغوس، والتي تقع على مسافة تزيد على 1609 كيلومترات من بنما.





تقع مجموعة الجزر في شرق المحيط الهادي على بعد 972 كيلومترًا غرب الإكوادور، بحسب ما ذكر موقع "Expresso".



قد يغير هذا الاكتشاف فكرة العلماء عن العمليات الجيولوجية التي تحدث تحت سطح الأرض، إنهم يعلمون الآن أن النقاط الساخنة مثل تلك التي تشكلها جزر غالاباغوس وهاواي ليست ثابتة.

المصدر - البيان