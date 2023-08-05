اكتشاف يمكنه تحويل أساسات المباني إلى بطاريات طاقة عملاقة في أمريكا

الوكيل الإخباري - وجد باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لتحويل الأسمنت والمواد القديمة إلى مكثف عملاق، وفق «ساينس ألرت». ومن المحتمل أن يحول هذا الأسمنت المكهرب أساسات المباني والطرق إلى بطاريات لا حدود لطاقتها تقريباً.

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ولإنشاء المادة الجديدة، قام فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة بخلط الأسمنت والماء و«أسود الكربون» معاً. وفي الوقت الحالي، تعتبر مكثفات الأسمنت صغيرة نسبياً، ولديها طاقة كافية لإضاءة بعض مصابيح «LED».

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