الأكبر في العالم .. نافورة النخلة في دبي تدخل موسوعة غينيس - فيديو

الوكيل الاخباري - دخلت إمارة دبي موسوعة "غينس" للأرقام القياسية بـ"نافورة النخلة"، الأكبر في العالم.
وعلى أنغام وألحان مجموعة من الأغاني الشهيرة، انطلقت الخميس المياه نحو السحاب، وسط حضور جماهيري كبير، ملوحين برايات موسوعة "غينس"، تعبيرا عن تسجيل النافورة الجديدة في الموسوعة باعتبارها الأعلى في العالم.
نافورة "ذا بوينت" بجزيرة النخلة في #دبي تصبح رسمياً أكبر نافورة في العالم.@GWR@ThePointePalm#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4g8AuXV0uT— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 23, 2020
وحرصت إدارة الموقع على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، خصوصا ارتداء الزوار للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي والأسطح.
المصدر : روسيا اليوم