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الثلاثاء، 26-10-2021 12:26 م

الأميرة اليابانية ماكو تتزوج من كومورو وتترك العائلة الإمبراطورية

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الوكيل الإخباري - بعد خطوبة استمرت أربع سنوات، تزوجت اليوم الأميرة "ماكو"، ابنة أخ الإمبراطور "ناروهيتو" البالغ من العمر 61 عامًا، من صديقها الجامعي القديم "كي كومورو".

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وقد غادرت الأميرة "ماكو" منزل عائلتها- Akasaka Imperial Residence- في طوكيو في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي الياباني (01:00 بتوقيت جرينتش) لتسجيل زواجها، وانحنت عدة مرات لوالديها، ولي العهد الأمير "فوميهيتو" وولية العهد الأميرة "كيكو"، كما أنها احتضنت أختها الصغرى "كاكو" قبل مغادرتها، بينما كانت ترتدي فستاناً أزرق فاتح وبينما كانت تحمل باقة من الزهور.

مؤتمر صحفي لإعلان الزواج

ومن المتوقع أن يعقد الزوجان مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حيث سيقدمان بياناً افتتاحياً موجزاً ويقدمان إجابات مكتوبة على خمسة أسئلة مختارة تم تقديمها مسبقاً، حيث قالت العائلة الإمبراطورية إن الأميرة تشعر بقلق شديد من الاضطرار إلى الإجابة على الأسئلة لفظيًا، لذلك اختار الزوجان تقديم إجابات مكتوبة بدلاً من ذلك.

 

المصدر - سيدتي 

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